Rissa fra ragazzini. Tredicenne accoltellato a una gamba

MICHELE CEPARANO

Un tredicenne accoltellato a una gamba nel corso di una rissa da un ragazzo un po' più grande e tanti, troppi episodi «strani» nel parco davanti alla scuola. Quella del giardino dedicato al genio della fisica Ettore Majorana, conosciuto anche come parco del Galeone (dal gioco per bambini che si trovava lì fino a poco tempo fa, ndr) è una situazione a dir poco allarmante. Che martedì scorso è degenerata.

Alle 14, all'uscita dalla scuola, infatti, nel parco vicino all'istituto si è scatenata una rissa tra alcuni alunni delle medie e un ragazzo un po' più grande, ma estraneo alla scuola. Si sarebbe trattato, da una prima ricostruzione, di una sorta di regolamento di conti, a cui avrebbe partecipato una quindicina di giovanissimi, legato a fatti successi in precedenza. «Vecchie ruggini», insomma.

Una rissa violenta, comunque, al termine della quale un tredicenne della scuola è stato ferito a un polpaccio da una coltellata.

Una situazione totalmente fuori controllo che ha scatenato il panico tra i presenti. Il ferito, raggiunto dal fendente vibrato dal ragazzo più grande che poi si sarebbe dato alla fuga, è stato accompagnato al pronto soccorso per essere medicato.

La coltellata fortunatamente non gli ha procurato ferite gravi; è stato, infatti, medicato con quattro punti di sutura e poi subito dimesso. Ma il fatto resta grave e la scuola si è subito rivolta alle forze dell'ordine.

Allo stesso tempo è scattata un'indagine interna all'istituto.

Anche l'arma del ferimento - un coltello - è stata ritrovata proprio nel parco.

Ora a lanciare l'allarme, scrivendo una lettera (riportata sotto) a istituzioni - prefetto, sindaco, assessori Casa e Seletti -, forze dell'ordine - questura, carabinieri e polizia locale - e indirizzata anche al Consiglio dei cittadini volontari del quartiere Lubiana, sono i vertici dell'istituto comprensivo Albertelli-Newton, che raggruppa elementari e medie. Le firme sono infatti della presidente del consiglio d'istituto Gloria Gonzi e della dirigente scolastica Paola Piolanti.

Nella lettera si chiede, infatti, «un maggiore e duraturo controllo nell'antistante parco cittadino». Perché nel corso degli anni gli episodi pericolosi in quella zona frequentata anche da famiglie con bambini sono aumentati.

Episodi gravi (siringhe trovate vicino ai giochi, loschi figuri che si aggiravano anche intorno alla scuola di via Newton, schiamazzi e vandalismi), ma mai come quello che è successo nel primo pomeriggio di martedì.

La situazione che si è venuta a creare, si legge nella lettera, ha suscitato «in tanti, adulti e bambini, molta paura e impotenza».

Per questo, la scuola è corsa ai ripari chiedendo che «vengano intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine, che periodicamente vengano eseguite verifiche antidroga, in modo da scongiurare regolamenti di conti o azioni punitive in un luogo che deve essere sicuro visto che è un parco pubblico ed è antistante una scuola».

All'Amministrazione comunale si chiede anche che «venga incrementata e potenziata l'illuminazione del parco, in modo da scongiurare comportamenti illeciti».

Inoltre, viene sollecitata «l'istallazione di telecamere di sorveglianza».

Questa «guerra», infatti, la dirigente scolastica Piolanti non la vuole perdere. «Non bisogna temere di raccontare quello che non va - dichiara -. Noi non abbiamo paura di denunciare perché non vogliamo che questo fatto passi sotto silenzio».