Tennis, anche quest'anno salta (per ora) il torneo internazionale

In «stand by» il Torneo Bayer internazionale juniores di tennis che si sarebbe dovuto disputare dal 24 aprile al 2 maggio sui campi del Tennis Club.

Il torneo era già stato messo in calendario ma in queste settimane, alla luce dell'andamento sempre più critico della pandemia sanitaria, gli organizzatori del torneo salsese hanno deciso di sospendere l'appuntamento in accordo con la Federazione tennistica internazionale ed italiana e di rinviarlo. Già l'anno scorso la 37ª edizione del torneo non si era svolta a causa dell'emergenza Coronavirus.

L'appuntamento non si disputerà quindi nella data inizialmente prevista ma sospensione non significa annullamento automatico. Come spiegano gli organizzatori «in accordo con la Federazione internazionale tennis e quella italiana abbiamo deciso di rinviare il nostro torneo visto l'evolversi della situazione sanitaria non solo in Italia ma a livello mondiale, dal momento che molti dei nostri partecipanti provengono dall'estero. Una situazione che non ci permette di svolgere in sicurezza una manifestazione di questo tipo».

«Ci siamo confrontati con l'amministrazione comunale e con esperti del settore e siamo arrivati a questa conclusione. Abbiamo quindi chiesto alle federazioni la possibilità, se possibile, di inserire il torneo nel calendario fra fine agosto ed inizio settembre ma nel caso non fosse possibile lo si riproporrà nel 2022 nel consueto periodo primaverile».

Il torneo salsese è uno degli eventi di punta del calendario giovanile internazionale , ed è sempre stato una «fucina» di futuri campioni: ben 36 giocatori passati da questa manifestazione, praticamente uno all'anno, sono entrati poi nei primi 10 al mondo e 4 addirittura sono arrivati ad essere i numeri uno al mondo: Andy Murray dalla Gran Bretagna, la bielorussa Victoria Azaranka, il belga Kim Clijsters Belgio e la russa Dinara Safina.

Nell'ultima edizione disputata, quella del 2019, gli iscritti erano stati circa 700 e di questi oltre una sessantina erano arrivati alle qualificazioni salsesi. Un evento poi che nel corso del tempo ha anche dato vita ad importanti eventi collaterali sul territorio, con convegni, mostre, incontri, il premio giornalistico «Il David di Culatello», all'Antica Corte Pallavicina di Polesine voluto dai fratelli Spigaroli, ed altre iniziative.

