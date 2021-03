Valerio Ugolotti, addio al maestro pasticcere

Il mondo della pasticceria perde un pezzo da novanta: se ne è andato a 74 anni, stroncato da un infarto, Valerio Ugolotti, una delle colonne della D'Azeglio. Artista poliedrico apprezzato anche nel campo della pittura e della poesia, aveva imparato il mestiere fin da giovanissimo, assieme al fratello Mimmi Ugolotti, con il quale ha condiviso gran parte della carriera professionale. In gioventù si era fatto le ossa nelle più importanti pasticcerie cittadine, facendosi notare per la propria bravura e professionalità.

Nel 1983 assieme al fratello Mimmi ha rilevato il bar che ancora oggi è sede della pasticceria. Con inesauribile entusiasmo da allora non ha masi smesso di preparare krapfen fritti, brioche all'arancia amara, quelle alla frutta fresca, il prelibato panettone gastronomico, le dolcezze e le sfiziosità salate che in città hanno numerosi fan.

E' nato dalla creatività di Valerio Ugolotti anche il dolce Maria Luigia, presentato per la prima volta a Bordighera in un concorso culinario che aveva come madrina Sandra Milo, allora attrice sulla cresta dell'onda. Col tempo il dolce è diventato un classico, così come il successivo «dolce all'arancia», che forniva al ristorante «Gelmino» a Viarolo dove Stefano Casiraghi, marito scomparso di Carolina di Monaco, andava a gustarlo.

Ugolotti lavorava sapientemente anche il cioccolato, tanto da dar vita a vere e proprie opere d'arte come la riproduzione del Battistero. E' stato infine il protagonista di numerosi corsi di pasticceria, in tutto il territorio provinciale e spesso seguiti da mostre di pittura e altre forme d'arte in cui amava cimentarsi.

L.M.