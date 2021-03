«Le vaccinazioni? Troppa confusione. Meglio proseguire col criterio dell'età»

MONICA TIEZZI

Non c'è solo la mancanza dei vaccini in questa prima, difficile, fase della campagna di immunizzazione. Scontiamo la mancanza di esperienza per una vaccinazione di massa inedita e paghiamo le incertezze sulle categorie alle quali dare priorità. Ne parliamo con Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene all'Università di Parma e all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e past presidente della Società italiana di igiene.

Professore, quali sono i principali problemi di questa immunizzazione?

Il primo: la mancanza di dosi. Secondo: l'impreparazione generale ad una campagna senza precedenti. All'inizio ci si è concentrati su centri di massa, come le Primule ormai accantonate, per i quali occorre un'organizzazione imponente e un reclutamento di personale sanitario non facilmente reperibile. Terzo: le indicazioni sulle priorità nella vaccinazione. E poiché le Regioni, e anche le varie Ausl all'interno della stessa Regione, hanno margini di autonomia e organizzazione, ci si sta muovendo in ordine sparso. Il risultato è che, a due mesi dall'avvio delle vaccinazioni, la campagna non va come speravamo. Non è un disastro, perché siamo comunque a cinque milioni di vaccinati, il 10% della popolazione. Ma avrei preferito un 30%.

Come stanno funzionando le indicazioni sulle priorità di somministrazione?

Ci sono incongruenze difficilmente comprensibili. Abbiamo vaccinato alcuni manutentori di impianti solo perché lavoravano in ospedale. Non è facile d'altronde selezionare le categorie tenendo conto delle patologie o, ancora più difficile, in base al rischio di contrarre il virus o contagiare. In questa situazione mi sembra più facile procedere per età. In attesa di nuovi vaccini e dell'estensione di quelli attuali a nuove categorie, mi concentrerei sul completamento del ciclo di immunizzazione sugli anziani, i più esposti a forme gravi del Covid, dando la priorità anche agli over 70 in modo da ridurre ricoveri e decessi.

Questo non rischia di allungare ancora la vaccinazione delle 13 categorie di malati cronici e fragili che dovrebbero essere immunizzati dopo personale scolastico e universitario e forze dell'ordine? Alcune associazioni di malati sono già sul piede di guerra per i ritardi.

Molti malati cronici sono concentrati nelle fasce d'età più alte: procedere per anno di nascita darebbe già una risposta a molti cittadini fragili. Identificare invece i portatori di patologie croniche, e valutare chi fra di loro ha un rischio maggiore ed è quindi meritevole del vaccino in via prioritaria, è più difficile.

Le Ausl sanno, per averli inquadrati in percorsi diagnostici-terapeutici o banalmente per le esenzioni ticket, chi sono i malati cronici del territorio, quindi non ci dovrebbero essere problemi a consultare i database. Inoltre c'è un'ampia gamma di patologie che purtroppo colpiscono anche bambini, ragazzi e giovani adulti. Persone che, in base al criterio dell'età, rischiano di dover attendere a lungo la vaccinazione.

Questo è vero, almeno per quello che riguarda l'Emilia Romagna. Ma ci sono molte Regioni non così ben organizzate dal punto di vista sanitario. La logica delle categorie, piuttosto che dell'età, per ora ci ha portato al manutentore vaccinato. A fronte di richieste alte e pazzesche da parte di categorie e sindacati, in questa fase il criterio dell'età potrebbe aiutare. Sono moderatamente ottimista: credo che in un mese e mezzo, superata la terza ondata, si possa aprire una fase positiva grazie alla disponibilità di nuovi vaccini. Occorre pazienza.

Quali sono i farmaci di cui potremmo disporre a breve?

Il Johnson&Johnson non è lontano dall'approvazione e ha il vantaggio della somministrazione in un'unica do-

se. Lo Sputnik è già stato molto usato e abbiamo numeri che danno garanzie di sicurezza.

E l'incognita delle varianti?

Sono moderatamente ottimista anche su questo. I dati sulla protezione dalle varianti con gli attuali vaccini sono confortanti e mostrano che i farmaci sono in grado di scongiurare forme gravi dell'infezione. Continuo a pensare che in due mesi vedremo una virata importante per questa pandemia. È un momento buio ma si vede la fine, c'è una prospettiva.

Quando torneremo ad una vita «normale»?

Non si tornerà più a fare quello che si faceva prima. Abbiamo capito, ad esempio, lo spreco di risorse e tempo, e il costo ambientale, di certi eventi scientifici, di formazione e culturali. Faremo molte più cose a distanza e in collegamento. Il passaporto sanitario potrebbe accelerare il ritorno alla normalità: semaforo verde per chi è vaccinato o test di negatività per chi non lo è, che è quello che sta facendo la Sardegna su larga scala. In futuro questo potrebbe essere fatto per eventi culturali, sportivi o turistici. Non so quando ci toglieremo le mascherine, ma alcune precauzioni igieniche e preventive diverranno parte del nostro quotidiano, per sempre.