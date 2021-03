Giacomazzi, ha portato in tutte le case il profumo del pane

LUCA MOLINARI

Ha dedicato tutta la sua vita al lavoro che amava Roberto Giacomazzi, scomparso a 67 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. Grazie all’omonima azienda di famiglia - condotta assieme ai fratelli Luciano, Bruno e alla cognata Cristina – ha portato ogni giorno il profumo del pane fresco nelle case dei parmigiani.

Si deve infatti all’intuizione di Roberto Giacomazzi lo sviluppo di una fitta rete di negozi in città e in provincia, che ha contribuito a rendere la Giacomazzi srl uno dei panifici artigianali (e biscottifici-pasticcerie) più importanti e amati del nostro territorio.

Lavoratore instancabile, lascia la moglie Sabrina, (con la quale lo scorso agosto aveva festeggiato i quarant’anni di matrimonio), i fratelli Luciano, Bruno e la sorella Adriana, le figlie Monica e Manuela e cinque nipoti: Tommaso, Vittoria, Francesco, Federico e Alessandro.

Roberto Giacomazzi era una persona gioviale, altruista, pronta ad aiutare chiunque gli chiedesse aiuto, senza pretendere nulla in cambio. Al fianco del padre Giuseppe, fondatore dell’azienda, ha visto nascere e crescere la Giacomazzi dal 1968 ad oggi. L’apertura del primo panificio e dell’annessa rivendita di pane ed altri generi alimentari, avviene a Villarotta di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia.

Nel 1970 la famiglia decide quindi di trasferirsi a Parma rilevando un panificio in via Reggio, dove venivano prodotti circa quattro quintali di pane al giorno, distribuiti ad una trentina di clienti. A metà degli anni Ottanta l’azienda inizia ad avvalersi del lavoro di tre dipendenti, in aggiunta ai membri della famiglia. Nel frattempo la produzione aumenta e viene consegnata per metà alla grande distribuzione e per la restante parte a negozi al dettaglio. La crescita della Giacomazzi è costante e negli anni successivi diventa il principale produttore di pane artigianale di tutta Parma e provincia.

Il 1990 è l’anno della svolta: viene acquistato un panificio di grandi dimensioni a San Pancrazio, dove si trasferisce tutta la produzione di pane e dove, ancora oggi, si trova la sede produttiva. In seguito all’acquisizione il lavoro triplica e la produzione passa a venticinque quintali di pane al giorno. Alla fine del 1993, quando viene a mancare il fondatore dell’azienda, la direzione viene affidata ai figli, Roberto e Luciano. Grazie allo spirito intraprendente della nuova generazione l’azienda prosegue la sua espansione attraverso l’apertura di numerose rivendite, sia a Parma che nei comuni limitrofi. Attualmente si occupa dello sviluppo aziendale anche la terza generazione.

Toccanti le testimonianze dei familiari, che ricordano Roberto Giacomazzi come una persona benvoluta da tutti e innamorata della propria attività. «Ha lavorato fino all’ultimo – afferma la figlia Monica – combattendo a testa alta contro una grave malattia. La sua grande forza e ottimismo gli hanno permesso di vivere con intensità, aggrappandosi alla vita con tutto se stesso. Siamo tutti sconvolti per la sua perdita».

Roberto Giacomazzi aveva tanti amici e amava stare in loro compagnia. «Era una persona aperta, generosa – proseguono i familiari -. In occasione del suo compleanno amava invitare tantissimi amici per fare festa assieme a loro. Poteva contare sulla vicinanza di tante persone che gli volevano bene».