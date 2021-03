Gli animali, la poesia, la pittura: addio alla veterinaria Barbara Pizzi

La famiglia, gli animali, la poesia, la pittura: sono stati questi i fondamenti su cui si è basata la vita di Barbara Pizzi, medico veterinario, portata via da una malattia crudele, a soli 53 anni.

Originaria di Cangelasio, aveva sempre abitato nel salsese. Dopo essersi laureata in Veterinaria, dapprima aveva svolto la sua attività in proprio, per poi approdare al Servizio veterinario dell’Ausl, dopo avere vinto un concorso.

Ammalata da alcuni anni, aveva affrontato con infinito coraggio la sofferenza, che cercava di mitigare scrivendo delicate poesie e dipingendo. In una di queste liriche aveva scritto, fra l’altro: «Ama con il cuore e con il coraggio, così da unirti all’infinito. Sarai ricordato per quanto hai amato. Sarai ricordato per quanto hai osato».

Insieme ad altri artisti, faceva parte anche dell’associazione Arte e Cultura Parma. Barbara nutriva un amore profondo per gli animali: una passione che l’ha accompagnata per tutta la vita. Da sempre accoglieva gli animali maltratti curandoli e cercando per loro una sistemazione. E quando si è laureata in Veterinaria ha realizzato il suo più grande sogno.

Adorava i cavalli, che cavalcava con destrezza, ma anche i cani, i gatti e tutti gli altri animali. Basti pensare che dal suo letto di ospedale, prima di andarsene, aveva desiderato sistemare alcuni gatti di una colonia dell’ospedale di Vaio e anche inserito una vitellina, alla fattoria di Rebecca, a cui era legata da affettuosa amicizia. Come ha spiegato Giorgia, la mamma di Rebecca, la loro amica veterinaria Barbara, che seguiva gli animali della loro fattoria, aveva in mente un progetto: realizzare un’oasi per i mici. E adesso che non c’è più il suo progetto andrà avanti ugualmente e si chiamerà «L’oasi dei mici di Barbara».

«Era così entusiasta di questo progetto – ha spiegato commossa Giorgia – e mi aveva detto: “appena esco dall’ospedale mi attivo per realizzare questo spazio”. Poi, nonostante stesse combattendo la sua ultima battaglia, dal suo letto dell’ospedale, mi aveva chiesto se potevo prendermi cura dei mici di Vaio e di una vitellina. E l’ho fatto con immenso affetto, perché adesso quando li guarderò, mi parleranno di lei. Ci mancherà la nostra Barbara e ci mancheranno il suo sorriso pieno di speranza, il suo amore per gli animali, la sua dolcezza, la sua infinita voglia di vivere. Vogliamo pensarla felice in un paradiso pieno di animali, magari mentre cavalca un destriero, libera, in quegli spazi infiniti»

.Barbara Pizzi ha lasciati i genitori Mariuccia e Adriano, i figli Flavio, Nicholas, Michol e i parenti. Il rosario sarà recitato questa sera alle 20,30 nella chiesa di San Giovanni in Contignaco. Le esequie verranno celebrate domani alle 14,30 sempre nella stessa chiesa parrocchiale di San Giovanni. s.l.