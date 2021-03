I frequentatori del parco Majorana: «Servono più controlli»

MICHELE CEPARANO

«Un fatto grave, che ci ha colpito. La scuola ha fatto bene a chiedere più sicurezza». La mattina dopo al parco Majorana, tra i frequentatori e gli abitanti non si parla d'altro. La notizia dell'accoltellamento a un polpaccio di un tredicenne delle medie avvenuto martedì intorno alle 14 nel parco in zona Lubiana durante una sorta di rissa - che potrebbe, però, essere anche stata una violenta lite tra due, con altri giovanissimi intorno a incitare - da parte di un ragazzo un po' più grande ed estraneo alla scuola che poi si è dato alla fuga, è da ieri sulla bocca di tutti. Una storia che ha colpito soprattutto i frequentatori dell'area verde proprio davanti all'istituto comprensivo Newton-Albertelli, ieri mattina piuttosto numerosi grazie alla domenica di sole. Così come sono rimasti colpiti dalla vicenda che ha visto il tredicenne finire al pronto soccorso, dove la ferita gli è stata medicata con quattro punti di sutura, i vertici della scuola che hanno scritto una lettera, firmata dalla presidente del consiglio d'istituto e dalla dirigente scolastica, alle istituzioni e alle forze dell'ordine. Nella missiva, pubblicata sulla Gazzetta, tra le richieste, ci sono quelle di più controlli nel parco e intorno all'istituto e l'installazione di telecamere di sorveglianza.

Nel parco c'è anche un bar. «Ho visto che stava succedendo qualcosa - il gestore torna all'episodio di martedì -, ma subito ho pensato che qualcuno si fosse fatto solo male. Poi, invece, ho saputo quello che era successo». Soprattutto il tema delle telecamere trova d'accordo i frequentatori del parco Majorana - dov'è stato ritrovato anche il coltello usato nell'aggressione - incontrati ieri mattina.

«Le telecamere - dichiara un uomo al parco insieme alla figlia - potrebbero essere una soluzione per la sicurezza. Non solo per tenere d'occhio eventuali balordi, che in questa zona come in altre della città ci sono e sono stati avvistati anche intorno alla scuola, ma anche per monitorare l'isola pedonale di fianco al parco. Proprio pochi minuti fa è passato uno scooter a tutta velocità...».

Per un altro frequentatore di quello che è conosciuto anche come parco del Galeone - detto così per un gioco presente fino a qualche tempo fa - la soluzione potrebbe essere quella di «togliere i tavoli sotto il gazebo al centro del parco. Là, infatti, molto spesso si siede gente, soprattutto giovanissimi, che schiamazza e non si sa bene cosa faccia...». Non c'è bisogno di chiedergli a cosa si stia riferendo, perché è lui stesso a svelarlo un secondo dopo. «Credete che in questo parco non si spacci?» la sua appare come una domanda retorica. Poi indica, come era stato fatto anche nella lettera della scuola, la costruzione che si trova accanto alla biblioteca Pavese «dove c'è spesso uno strano via vai». All'interno dell'area, il cui cancello è aperto, c'è un po' di tutto, lattine, bottiglie e rifiuti vari, oltre a una siringa. Vicino a una scuola non è proprio il massimo.

Arriva qualcun altro e le proposte per migliorare il parco continuano. «Occorrerebbe più illuminazione - è il succo di un intervento - perché quando è buio non mi sento troppo sicuro a passare di qui». E poi, «servirebbero più controlli delle forze dell'ordine, specie quando escono gli alunni delle scuole. Perché la polizia locale in bicicletta non viene a fare un giro anche qui? La sua presenza sarebbe molto utile e gradita».

Sotto il gazebo, seduti a uno dei tavoli spesso indicati come ritrovo di minori problematici, a godersi il sole di mezzogiorno ci sono alcuni giovani. «L'episodio della coltellata tra quei ragazzini l'abbiamo letto sul giornale» spiega uno della compagnia. Alla domanda, però, se sanno qualcosa di più cadono dalle nuvole. «Non veniamo qui spesso - aggiunge un altro -. E poi noi siamo maggiorenni». Che significa «dobbiamo rigare diritto».