Lezioni all'aperto, tre aule a Fontevivo

CHIARA DE CARLI

Proprio nei giorni in cui il Covid-19 sembra essere tornato più aggressivo che mai, costringendo al ritorno a restrizioni severe, a Fontevivo sono quasi pronte le «aule all’aperto», che nella bella stagione – o anche solo indossando abiti adeguati – potrebbero ospitare alcune delle classi delle scuole locali e permettere di proseguire le lezioni in presenza con maggior tranquillità.

Una novità nella bassa parmense che, tra una manciata di giorni, sarà pienamente operativa. Sono tre le strutture predisposte, ognuna con uno stile differente, progettate e realizzate nel parco Ida Mari e nei giardini delle scuole Ceresini di Fontevivo e Gazzola di Pontetaro dall’architetto Pier Maria Giordani.

«A Pontetaro avremo due aule: l’Aula del bosco, costituita da tronchi d’albero utilizzati come sedute per l’attività didattica e disposti in modo da permettere agli alunni una corretta visione dell’insegnante; e l’Aula Acquerello, pensata prevalentemente per i più piccoli, composta da un piano di legno dal bordo rifinito con lastre di acciaio corten e con sedute mobili» ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Enrico Terenziani, ringraziando gli uffici comunali per il supporto prestato per la realizzazione delle aule.

«A Fontevivo, invece - ha proseguito - il progetto esecutivo prevede una sola aula all’aperto, l’Aula delle pietre: un telaio completato da tende solari al cui interno saranno posizionate sedute cubiche in cemento. Un lato del telaio è riempito di sassi, tra cui abbiamo voluto mettere anche quelli disegnati dai bambini della scuola: in futuro questa parete potrà essere usata anche come “quinta” e lo spazio potrà essere sfruttato anche per piccoli spettacoli all’aperto».

«Riteniamo che la didattica in presenza sia un passaggio fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi – ha aggiunto il vicesindaco con delega alla scuola Enrica Cavazzini – e, per questo, già dai primi mesi di emergenza sanitaria abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto, condiviso con la dirigenza dell’istituto comprensivo e ispirato alle esperienze dei Paesi del Nord Europa».

«Le aule all’aperto, per la loro posizione strategica - ha evidenziato - potranno servire anche alle associazioni del territorio per proseguire le attività in sicurezza e, quando questo periodo sarà finito, avere a disposizione un contesto piacevole e immersi nella natura».

Per la realizzazione delle aule, il Comune di Fontevivo ha investito circa 40mila euro. «E’ una cifra molto importante per un Comune piccolo come il nostro – ha affermato il sindaco Tommaso Fiazza -. Soprattutto in questi momenti difficili e di emergenza, noi amministratori locali abbiamo il dovere di trovare soluzioni nuove ed alternative, mettendo ovviamente al primo posto la tutela della salute di tutti i cittadini ma senza dimenticare le loro necessità. A Pontetaro, inoltre, il progetto si integra con quello di restyling del parco che, nei prossimi mesi, vedrà il completamento dei camminamenti pedonali e la risistemazione di alcune zone di particolare pregio».