Pastorino, una vita sui tetti delle case per far vedere la televisione ai parmigiani

I tetti di Parma li conosceva certamente più dei piccioni. Il suo lavoro, infatti, si svolgeva all’aperto e sotto il cielo per installare o riparare le antenne televisive.

Emilio Pastorino, noto e stimato artigiano, è venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di 68 anni. Nato a Susa (sia il padre Cosimo che lo zio Luigi erano dipendenti delle Ferrovie dello Stato trasferiti entrambi a Parma), trascorse infanzia, adolescenza e giovinezza in via Benedetta unitamente alle sorelle Anna e Milena e al fratello Vincenzo.

Emilio iniziò la sua vita tra le tv da Belletti, noto rivenditore di elettrodomestici con negozio in via XXII Luglio. Per conto di quella ditta Pastorino recapitava al domicilio dei clienti gli apparecchi televisivi che poi sintonizzava con grande precisione incontrando l’apprezzamento sia dei titolari del negozio che della vasta clientela.

Nel 1974 decise di mettersi in proprio come antennista, divenendo, negli anni, uno dei più apprezzati e stimati artigiani del settore. Il suo primo negozio fu in via Benedetta che gestì in collaborazione con il padre Cosimo. Per tanti anni lavorò senza appoggiarsi presso una vera sede, facendo però crescere il suo parco clienti.

Siccome era molto lungimirante, prossimo alla pensione, nel 2016, decise di cedere l’attività allo scopo di farla proseguire anche dopo di lui. Individuò, per questa operazione, la ditta «Parabolica», poi divenuta «Epa» con sede nell’Ex Salamini, presso la quale Pastorino prestò la propria collaborazione come consulente, ruolo che svolse con immutato entusiasmo perché amava tanto il suo mestiere. Carattere molto diretto, uomo che badava alla sostanza delle cose senza tanti fronzoli, persona dotata di grande onestà e straordinaria correttezza, nel suo lavoro è stato davvero un precursore in quanto certe tecnologie, poi adottate negli anni, Pastorino, in modo molto lungimirante, le aveva in precedenza immaginate.

«Un tecnico di valore - sostengono gli amici - che sapeva guardare avanti, oltre essere una bella persona sotto il profilo umano».

Appassionato di calcio, amava seguire incontri dove questo sport veniva esaltato. Come pure era un grande appassionato di montagna dove faceva svariate escursioni immergendosi in quella natura che adorava. Aveva tanti amici, Emilio, che lo stimavano e gli volevano bene come i soci del Cral Dipendenti Sanità che frequentava abitualmente e gli ex ragazzi di via Benedetta, il quartiere che gli era rimasto nel cuore. Era molto legato alla moglie Loretta Rinaldi, già caposala del reparto di Neurologia dell'ospedale Maggiore. Com’era pure molto affezionato alle sorelle ed ai nipoti.

Il rito funebre si svolgerà oggi alle 14.45 nella chiesa di Cristo Risorto (via Venezia) per il Tempio di Valera. Lo.Sar.