Dopo gli assembramenti una montagna di rifiuti

Dopo gli assembramenti, ecco le «tracce» del passaggio di un'orda di giovani e giovanissimi. Le fotografie mostrano, infatti, molto chiaramente come si presentava domenica sera piazza della Pace dopo che dal tardo pomeriggio fino alla sera era stata presa letteralmente d'assalto da numerosissimi giovani che, come ogni ogni week end, si danno appuntamento sulle panchine a pochi passi dalla Pilotta. Numerosissimi e incuranti dei distanziamenti sociali e, in tanti casi, dell'obbligo di mascherina. Inoltre, non troppo educati come dimostrano le bottiglie di birra, gli avanzi di cibo e altri rifiuti abbandonati sulle panchine oppure gettati a terra. Davvero un brutto spettacolo.