Il Barbieri torna ad essere tutto per i malati Covid: 258 letti

MONICA TIEZZI

Tutti i quattro piani del padiglione Barbieri dell'ospedale Maggiore tornano ad essere occupati - o destinati - ai pazienti Covid, come era avvenuto nella prima ondata della pandemia.

È la decisione presa dall'Azienda ospedaliero-universitaria che ha portato ieri al trasloco, nel padiglione 26 (il primo a sinistra, entrando da via Gramsci) di parte dei pazienti della Clinica geriatrica diretta da Marcello Maggio, finora ospitata appunto al Barbieri.

IN VISTA DEL PICCO

È il segnale che l'ospedale si prepara ad affrontare il picco della terza ondata. Con questa riorganizzazione, i posti letto al Barbieri (ormai da più di un anno diventato reparto Covid del Maggiore e riferimento per tutta la provincia) diventano 258, distribuiti su piano terra (l'ex Medicina riabilitativa con la palestra), primo piano (dov'era la Clinica geriatrica), secondo e terzo piano.

IL TRASLOCO DEI «GRIGI»

Al padiglione 26 hanno traslocato ieri pomeriggio 15 letti i «grigi» della Clinica geriatrica. Quelli con pazienti entrati in ospedale dal triage respiratorio con sospetto Covid, risultati positivi al tampone ma tenuti in osservazione in considerazione della situazione di fragilità.

Il trasloco, spiega Tiziana Meschi, responsabile del reparto Covid del Barbieri, si è reso necessario dopo il netto incremento di ricovero degli ultimi giorni.

IN UN GIORNO 27 RICOVERI

«Solo venerdì scorso 27 ricoveri contro la media di 7-8 giornalieri di un mese e mezzo fa - dice Meschi - Oggi i ricoverati sono 210, di cui il 30% sotto i 65 anni, e in prevalenza uomini, il 56%. Sul totale dei ricoverati, 182 sono attualmente positivi, mentre 28 pazienti si sono negativizzati ma necessitano ancora di cure ospedaliere».

LE DIMISSIONI

Il numero di nuovi contagi (anche ieri 129, numero che non accenna a diminuire negli ultimi giorni) e soprattutto i ricoveri, solo in parte compensati dalle dimissioni (in media 15-20 al giorno) delineano una curva del contagio in ascesa e prospettano un ulteriore aumento di pazienti che necessitano di cure ospedaliere.

«Si lavora in modo alacre ma tranquillo con gli anestesisti del secondo servizio che seguono numerosissimi malati in modo intenso, sottoponendoli a monitoraggio più volte al giorno» dice Meschi.

OSPEDALI SOTTO PRESSIONE

La situazione resta molto diversa rispetto alla prima ondata dello scorso marzo, quando i contagiati avevano «invaso» anche la Torre delle medicine e il padiglione Ortopedia, costringendo l'ospedale ad una riorganizzazione poderosa che aveva coinvolto anche case di cura e istituti convenzionati. Oggi si spera di contenere l'ondata al Barbieri. «Tutti gli ospedali sono sotto pressione, sia in degenza che in terapia intensiva - dice Meschi - Siamo in assetto di guerra e ci prepariamo a quattro settimane difficili, nelle quali si potrebbe tornare, come ipotizzano gli epidemiologi, ad un “rosso” generalizzato in tutta Italia».

«NO AD ASSEMBRAMENTI»

Per questo la Meschi lancia, ancora una volta, un accorato appello ai parmigiani e parmensi, soprattutto a quelli più giovani che, in questa fase in cui si registrano molti casi della variante inglese del virus, sembrano fra i principali vettori del contagio.

«Occorre mantenere il senso di responsabilità su distanze, mascherine, igienizzazione delle mani - dice la direttrice del Covid hospital - Ai giovani chiedo in particolare di evitare assembramenti, nonostante il clima primaverile che invoglia ad uscire e incontrare gli amici. Rischiano di diventare vettori del virus in modo magari non drammatico per loro, ma molto più doloroso e difficile per i loro familiari».