Il virus «taglia» l'aspettativa di vita. I geriatri: "La sfida oggi è aiutare la ripresa"

MARCELLO MAGGIO - CLINICA GERIATRICA

«La sfida oggi è aiutare nella lenta ripresa» - «La virulenza del virus e la numerosità dei casi in una popolazione, quella di Parma ma anche di Piacenza, caratterizzata da un grande numero di cittadini anziani, spiega facilmente i dati del Sole 24 ore» dice Marcello Maggio, direttore della Clinica geriatrica dell'ospedale Maggiore. Sulla mortalità, continua Maggio, ha pesato anche «il ritardo di consapevolezza, da parte del mondo extra-sanitario, della gravità del fenomeno. Il sistema sanitario, al contrario, ha recepito in modo rapido la virulenza del Covid e ne è prova l'alta percentuale di medici, infermieri ed operatori sanitari, colpiti dal virus nel curare i malati». Un ritardo c'è stato semmai, continua Maggio, «nella capacità di intercettare precocemente i malati gravi a casa e curarli a domicilio».

La sfida ora, continua il primario, è «curare gli aspetti a lungo termine del Covid e accompagnare la lunga strada per la ripresa di questi malati, soprattutto quelli più fragili. Abbiamo notato nei pazienti contagiati un invecchiamento accelerato e un deterioramento fisico, cognitivo e socio-relazionale. In futuro, oltre a concentrarci su patologie e comorbilità degli anziani, dovremo fare una “fotografia” funzionale del paziente, che tenga conto delle condizioni fisiche, psicologiche e sociali. Solo così si riusciranno ad identificare i soggetti più a rischio». m.t.

GIOVANNI GELMINI AUSL TARO E CENO

«Qui colpiti di più uomini e over 80 e 90» - «Sono dati che non sorprendono, se si considera che la prima ondata ha colpito prevalentemente ultra ottantenni e novantenni, soprattutto uomini» commenta Giovanni Gelmini, direttore del Distretto Ausl Valli Taro e Ceno e presidente della sezione Emilia Romagna della Società italiana di geriatria e gerontologia. E questo, fa notare Gelmini, «nonostante nel nostro distretto molti anziani siano stati curati, e bene, a domicilio dai medici del territorio, che per questo hanno anche pagato un alto prezzo: il 35% ha contratto il virus. Senza di loro, la mortalità fra gli anziani sarebbe stata più elevata».

Il prezzo pagato al Coronavirus non è stato solo in termini di anni di vita. «Il ricovero e l'allettamento prolungato hanno causato in molti casi un difficile, se non impossibile, ritorno all'autosufficienza. Abbiamo inoltre notato che nel lockdown sono peggiorati i pazienti con problemi cognitivi».

Il geriatra si dice però fiducioso che la situazione possa essere reversibile in breve tempo. «Sempre più persone hanno acquisito la consapevolezza di quanto è importante adottare stili di vita salutari per incrementare l'aspettativa di vita: alimentazione bilanciata, attività fisica e mentale, prevenzione primaria e secondaria». Conquiste, fa capire il medico, dalle quali non si torna indietro. m.t.