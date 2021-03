Miliciani l'assessore «silurato»: «Costituirò un gruppo autonomo»

ERIKA MARTORANA

BARDI Dopo la decisione del sindaco, Giancarlo Mandelli, di revocare la nomina di assessore e quella di responsabile dell’ufficio tecnico comunale al milanese, Carlo Miliciani, arriva la replica del diretto interessato.

«Prendo atto - ha dichiarato l’ex assessore bardigiano- della comunicazione del sindaco, che rispetto vista la sua pluriennale esperienza nella gestione di amministrazioni pubbliche. Ringrazio anche- ha proseguito- la maggioranza consigliare, che fino ad un attimo prima aveva aderito a tutte le mie proposte e decisioni». «Mi spiace evidenziare- ha sottolineato Miliciani- che all’interno dell’amministrazione del Comune di Bardi sia impossibile prendere delle decisioni, siccome lo stesso sindaco cambiava idea ogni qualvolta voleva, forse influenzato dall’esterno, e così creando all’interno uno stato di limbo». E aggiunge: «Al prossimo consiglio comunale costituirò un gruppo autonomo che valuterà di volta in volta, secondo coscienza e discernimento, i provvedimenti che saranno sottoposti all’esame del Consiglio stesso».

MINORANZE ALL'ATTACCO

«Una grave situazione dopo solo 20 mesi dall’insediamento». È così che le due minoranze consiliari di Bardi, capitanate da Giuseppe Conti e Valentina Pontremoli, definiscono lo stato attuale del paese.

«Questa decisione - hanno dichiarato - evidenzia una forte crisi, chiara e palese: la revoca di un assessore è un fatto estremamente grave che deve essere giustificato al Consiglio come riporta la sentenza del Consiglio di Stato n.944/2005 e l’art. 46 comma 4 del Tuel 267/2000. Come minoranza chiediamo al sindaco le motivazioni di questa decisione tenendo presente che ogni scelta importante è stata presa all’unanimità dalla Giunta».

«La crisi tecnico-amministrativa dell’ufficio tecnico comunale- hanno proseguito- è iniziata con la prima delibera di giunta nel gennaio 2020 con la quale veniva rimosso il responsabile dell’Ufficio tecnico per fare posto proprio a Miliciani. Non solo: il tecnico veniva demansionato ponendo dubbi sulla professionalità anche pubblicamente durante il Consiglio del 23 maggio (visibile sul sito del Comune) e venendo costretto a lasciare per tre giorni la settimana il comune di Bardi e prendere servizio in un Comune limitrofo. Era talmente incapace che un suo progetto ha portato alle casse comunali di quel Comune oltre 800 mila euro di contributo!». «Il geometra assunto in sostituzione- hanno raccontato- si dimette e taglia i ponti con il Comune di Bardi dopo 12 mesi. Il nuovo responsabile dell’Ufficio Tecnico, assessore Miliciani, viene revocato dal sindaco dopo soli 14 mesi! E non finisce qui: nel settore amministrativo, il segretario generale viene sfiduciato ed allontanato dopo lo stralcio della convenzione; il vice segretario che avrebbe dovuto sostituirlo fa armi e bagagli e se ne va dopo soli 12 mesi. Questo ha portato, tra l’altro, ad una paralisi amministrativa negli ultimi tre mesi non indifferente». «Come minoranza vogliamo ripetere con forza che ogni decisione è stata presa all’unisono ed ora, nascondendosi dietro ad un dito, Mandelli sta cercando di far passare da “parafulmine di ogni colpa” l’ex assessore Milciani. In una recente intervista il primo cittadino ha affermato l’importanza di “amministratori esterni”, di persone che vengono da fuori perché solo chi viene dall’esterno ha una visione più aperta della situazione locale. Qual è la nuova visione di Mandelli?».

CONVOCARE UN CONSIGLIO SUBITO

I gruppi di minoranza chiedono, dunque, al più presto, «un consiglio comunale affinché il sindaco spieghi le motivazioni fattuali di questa revoca che- hanno rimarcato- è un fatto gravissimo che si unisce alla decimazione delle strutture amministrative ormai allo sbando del Comune con un sindaco che ha avocato a sé tutte le deleghe apicali sia tecniche che amministrative. Chiediamo- hanno concluso- anche un chiarimento riguardo al nostro bene più prezioso, il castello, visto che in 21 mesi non sono state fatte le manutenzioni ordinarie più volte segnalate. Ad oggi una delle torri è pericolante, filtra acqua dai tetti eppure non è successo nulla».