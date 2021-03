Sgrida ragazzini che giocano a calcio nel Parco Matteotti: aggredito e ferito

Un gruppo di cinque adolescenti tra i 14 e i 15 anni ha aggredito ieri, intorno alle 18, un fidentino al parco Matteotti. Le sue «colpe»? Aver chiesto ai giovani di rispettare le persone e il verde pubblico, dato che stavano giocando a calcio prendendo a pallonate gli alberi e le aiuole, tutto questo in mezzo alle persone che transitavano al parco.

I ragazzi prima hanno insultato l’uomo poi, quando questo si è fatto avanti per chiedere che la smettessero, si sono buttati su di lui, strattonandolo fino a gettarlo a terra, procurandogli una ferita alla testa, altre escoriazioni e un forte dolore al braccio.

«L’uomo è stato soccorso subito da due automobilisti - ha spiegato il sindaco Andrea Massari - e da loro è stato accompagnato alla reception del Comune, nella quale gli sono state applicate le prime cure da parte del nostro personale. Sono stato informato subito e mentre gli uffici chiamavano 118 e carabinieri ho parlato con questa persona. Mi ha spiegato che si trattava di un gruppetto di giovani ben vestiti che si sono dileguati velocemente. Ho ringraziato il nostro concittadino per il senso civico dimostrato, unitamente ai due soccorritori che si sono spesi. Ora si trova al Pronto soccorso (l'uomo si è procurato una lieve frattura alla spalla, ndr) per accertamenti e su tutta la vicenda sono già al lavoro i carabinieri. Ho avuto modo di parlare con il questore e con il capitano dei carabinieri di Fidenza, Vito Franchini. Ringrazio entrambi per il grande supporto che ci hanno assicurato».

L’APPELLO

Il gruppetto di giovani violenti è scappato subito dopo l’aggressione, ma si trovavano in mezzo a tanti testimoni e in una zona con videosorveglianza. La Polizia locale è già al lavoro sui filmati. In ogni caso chiunque abbia visto la scena o abbia altri dettagli sull’episodio - fa sapere il Comune - può scrivere a segreteria.sindaco@comune.fidenza.pr.it o meglio ancora può contattare direttamente i carabinieri di Fidenza chiamando il 112.

«Ragazzi l’avete fatta grossa. Siete il gruppetto che stazionava da qualche giorno al parco Matteotti, frequentate Fidenza e dintorni. Noi ce la metteremo tutta per beccarvi e quando dico noi intendo tutta la città. Se a 14-15 anni pensi di essere il nuovo sceriffo in città, bello mio hai sbagliato i conti e hai l’età per capire che gli errori gravi si pagano. Si riparano, anche. Ma prima di tutto si pagano. Come hanno capito i vandali della stella cometa. Uno dei quali mi ha scritto proprio l’altro giorno offrendosi di ripagare i danni», ha concluso il sindaco. r.c.