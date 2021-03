Un collare a impulsi elettrici per il cane: il padrone patteggia 3 mesi

BERCETO Un cane che pareva fosse stato abbandonato. Decisamente poco curato, sofferente. Eppure un padrone ce l'aveva. Qualcuno che gli aveva allacciato un collare a impulsi elettrici. Così l'avevano ritrovato lo scorso agosto i carabinieri di Berceto. E ai militari era bastato percorrere poca strada per arrivare alla casa di chi aveva scelto di stringere attorno al collo del suo cane quello strumento di dolore. L'uomo, 63 anni, denunciato per maltrattamento di animale, nei giorni scorsi ha patteggiato 3 mesi. La pena è stata sospesa.

Il cane era stato ritrovato il 23 agosto. Confiscato al proprietario, era poi stato affidato a una cooperativa che si occupa di recupero di animali maltrattati. Perché far indossare a un cane quel tipo di collare equivale a maltrattarlo, come ha ribadito più volte la Cassazione.

Eppure la pratica è tutt'altro che scomparsa. In vari casi un collare simile è stato ritrovato su cani da caccia, ma altre volte anche su animali ai quali si voleva «solo» imporre di abbaiare meno. Già nel 2013 la Suprema Corte aveva evidenziato come il collare elettronico fosse «certamente incompatibile con la natura del cane: esso si fonda - avevano sottolineato i giudici - sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all'animale provocando reazioni varie. Trattasi in sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull'integrità psicofisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi e indurlo ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione e anche aggressività». G.Az.