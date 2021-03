Aggressione al Parco Matteotti: sono stati tre ragazzini stranieri

Subito, a botta calda, non ha neppure pensato di farsi vedere al pronto soccorso. Che l'idea di finire all'ospedale giusto per aver redarguito tre ragazzini che prendevano a pallonate tutto quello che si muoveva, è difficile persino da accettare. «Ché qui siamo in centro a Fidenza, non in qualche periferia metropolitana». Eppure, dopo poco, il dolore sempre più pulsante ha convinto quel 52enne di Fidenza che un passaggio a Vaio era necessario. La risposta è stata la peggiore: frattura alla spalla. E per guarire serviranno trenta giorni di tutore mentre, è logico, l'allarme per quella aggressione insensata, ha iniziato a circolare. Anche perché, nell'ultimo periodo di ragazzini terribili la cronaca locale si è occupata un po' troppo di frequente.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, in questo caso, tutto si è svolto con estrema velocità. E preoccupante violenza. Il terzetto di ragazzi stava sparando pallonate nei parco Matteotti quando il passante li ha ripresi. I tre, invece di abbozzare, hanno subito reagito verbalmente, mostrandosi molto aggressivi per poi iniziare a spintonare l'uomo. Una reazione inattesa che ha suggerito al passante una ritirata strategica che non è bastata: i tre lo hanno seguito e, uno in particolare, lo ha raggiunto e sgambettato da dietro. Facendolo cadere a terra e provocando nella caduta la frattura. Quindi i tre si sono dati alla fuga senza permettere alla vittima di memorizzare i dettagli delle loro fisionomie peraltro in parte nascoste da mascherine e cappuccio della felpa. Purtroppo anche le telecamere di sorveglianza della zona non sarebbero in grado di fornire il dettaglio risolutivo. E non è la prima volta: anche nel caso del parapiglia scoppiato qualche settimana fa tra ragazzini nessun fotogramma ha dato indicazioni precise. E il solo filmato utile era stato girato da una passante.

Nonostante questo, tuttavia, i carabinieri sono all'opera. E anche se, come è prassi, si preferisce tacere parlando genericamente di «indagini in corso» qualcosa sembra emergere. Nel caso di piazza Matteotti i tre ragazzi dovrebbero essere probabilmente di origine straniera così come quasi certamente stranieri sarebbero coloro che si sono affrontati nella zuffa scoppiata in piazza Garibaldi qualche sabato fa. Una mischia dove alcuni giovanissimi si sono scazzottati mentre gli altri intorno facevano il tifo: e anche quell'episodio aveva creato timore, con la sensazione che la situazione stesse sfuggendo di mano. In realtà, più che di una banda di ragazzi terribili sembra di essere in presenza di gruppetti diversi che in un periodo complesso come questo, si ritrovano e sfogano l'irrequietezza con momentanee esplosioni anche violente. Ma che fanno il paio con quelle registrate di recente nel centro di Parma, dove vale la pensa di ricordare, sono stati aggrediti pure due carabinieri in servizio.

«In ogni caso confido che i responsabili possano essere identificati al più presto», ha commentato il sindaco Massari che ha espresso la propria vicinanza alla vittima dell'aggressione. Intanto gli investigatori stanno cercando di restringere il campo dei responsabili, monitorando le presenza nella zona di piazza Matteotti e sfruttando la conoscenze del territorio per trovare la pista che porti a chi, sfruttando la forza del branco, non ha esitato a colpire. Stavolta c'è una prognosi di un mese e nessuno potrà minimizzare parlando di una ragazzata. Anche se giovani, in questi casi, il conto lo si paga per intero. lu.pe.