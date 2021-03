Cal, frutta e verdura a chi ha bisogno: una sfida per il futuro

E' partito in queste ultime settimane un importante progetto di logistica solidale che vede protagonista il Centro agroalimentare, sotto il coordinamento della Regione Emilia Romagna e in collaborazione con Emporio solidale Parma, capofila di una rete che vede già coinvolte 25 associazioni no profit del nostro territorio. Il progetto è basato sulla distribuzione gratuita settimanale a persone in stato di indigenza (accreditate dalle associazioni di volontariato e riconosciute dagli organi di controllo e coordinamento regionali) di grandi quantitativi di frutta e verdura di prima scelta che l'Unione Europea paga ai grandi produttori affinché la merce venga ritirata dal mercato e i prezzi siano calmierati. I costi di trasporto dai produttori ai punti di raccolta sono coperti dall'Ue e gestiti dalla Regione.

Un progetto nobile e virtuoso che vede Cal Parma impegnato in prima linea. Il Centro agroalimentare infatti ha saputo allestire una vera e propria piattaforma di scarico, stivaggio, composizione e ricarico della merce destinata a chi si trova in condizioni di difficoltà, andando così a sopperire a un bisogno concreto che in questi lunghi mesi di emergenza Covid ha evidenziato tutta la sua gravità. Le cifre danno l'idea dell'importanza del progetto: più di dieci tonnellate di frutta scaricate già alla prima consegna, avvenuta il 26 gennaio alla presenza del coordinatore regionale Stefano Callegari, degli operatori di Cal Parma e di una delegazione di Emporio Solidale. La merce viene poi suddivisa, riconfezionata nelle parti concordate per i beneficiari e pronta per partire alla volta delle varie associazioni, che provvederanno a consegnarla alle famiglie accreditate (per un totale ad oggi di 75 tonnellate di merce distribuite a circa 8.000 persone).

Il capitale umano e le competenze messe in campo da Cal, insieme all'impegno profuso da Emporio Solidale e dalle varie associazioni di volontariato che fino ad oggi hanno aderito al progetto sono la dimostrazione delle scelte che sottendono all'attività del Centro agroalimentare improntate anche sull'inclusione, la solidarietà e la lotta agli sprechi.

«Questo progetto, che si inserisce nel più ampio progetto di rilancio avviato dal socio di maggioranza Comune di Parma - sottolinea l'assessore Marco Ferretti - ci rende molto orgogliosi. Rendere concrete iniziative di sostegno alle comunità più bisognose e contemporaneamente lavorare per la riduzione degli sprechi è una sfida che ci coinvolge da vicino».

E' infatti di recente pubblicazione il «Food waste index report 2021» delle Nazioni Unite che evidenzia come lo spreco alimentare nel 2019 abbia interessato 931 milioni di tonnellate di alimenti che equivalgono al 17 % di tutto il cibo disponibile per la popolazione mondiale, uno spreco che rischia nel tempo di diventare insostenibile per le evidenti ricadute sull'economia e sull'ambiente. L'8-10 % delle emissioni globali di gas serra è associato al cibo che non viene consumato. «La riduzione dello spreco di cibo diminuirebbe le emissioni di gas serra, rallenterebbe l'utilizzo delle risorse naturali e l'inquinamento, aumenterebbe la disponibilità di cibo e quindi ridurrebbe la fame, oltre a generare un risparmio di denaro in un momento di recessione globale», ha affermato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'Unep (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente).

Sul sito www.calparma.it sono disponibili aggiornamenti settimanali dell'iniziativa, un percorso virtuoso all'insegna della trasparenza, della solidarietà e dell'efficienza, con numeri in costante crescita.

Ma veniamo alla storia e all'attività del Cal. Il Centro agroalimentare e logistica consortile di Parma (Cal ) nasce a Parma e ha sede in via Strada del Taglio 5. Con diecimila metri quadrati coperti, 44 moduli stand dotati di banchina coperta e uffici con servizi, 14 grossisti, un'area dedicata ai produttori, due testate di carico centralizzato capaci di ospitare fino a 50 camion contemporaneamente, il Mercato ortofrutticolo del Cal mobilizza circa 550.000 quintali di prodotti ogni anno. La dimensione europea di Parma e la sua passione per l'eccellenza alimentare si concretizzano in un'attenzione profonda all'agroalimentare: il comparto su cui si basa la vocazione della città. In questa prospettiva il Cal punta su prodotti certificati e sulla grande scelta di tipici, selezionati da produttori che curano particolarmente l'assortimento: gli strumenti giusti per affrontare un mercato sempre più attento alle origini, alle differenze di gusto, alla tipicità. In più, nell'area dedicata ai produttori, i prodotti sono offerti direttamente da chi li coltiva. Una nuova struttura funzionale alle moderne esigenze del commercio e della commercializzazione, di produttori (grande distribuzione e vendita prodotti al dettaglio, imprese agricole e produttori agricoli, imprese di trasformazione, operatori commerciali) e consumatori. r.c.