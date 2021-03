Esibizionista di Natale: 14 mesi di carcere e 12 di Rems

Esibizionista e violento, per qualche settimana in dicembre fece parlare di sé. Fino a quando la vigilia di Natale finì in manette per resistenza, aggressione, lesioni a pubblico ufficiale e deturpamento di luoghi sottoposti alla tutela della Sovrintendenza dei beni architettonici. In cella era da allora e in carcere rimarrà: per un anno e 2 mesi ha stabilito il giudice Alessandro Conti, dopo che il pm Laila Papotti aveva chiesto un anno e 4 mesi. Non solo. Scontata la pena, il 26enne tunisino, giudicato parzialmente capace di intendere e di volere, dovrà trascorrere un anno all'interno della Rems. Va curato, perché una volta fuori, potrebbe rappresentare un pericolo.

Il primo exploit del nordafricano risale alla notte tra il 9 e il 10 dicembre, quando al pronto soccorso del Maggiore aggredì una guardia giurata dell'Ivri intervenuta su richiesta del personale minacciato a più riprese dal giovane in stato d'alterazione psicofisica. Quest'ultimo fece il contrario di quanto gli veniva richiesto: anziché calare i toni, alzò le mani e sferrò un pugno al vigilante che dovette essere sottoposto a un intervento d'urgenza a un occhio. Allora, il 26enne se la cavò con una denuncia.

Due notti dopo, alla faccia del freddo dicembrino, fu sorpreso dalle volanti nudo a suonare i campanelli dalle parti di via Fleming: venne portato di nuovo al Maggiore. Non era che un'anteprima di quanto avrebbe fatto il 21 dicembre, dopo essere stato multato, la sera del 20, per violazione della normativa anti Covid.

Il 21, si esibì, sempre senza veli (dopo essere arrivato vestito) in vicolo Sant'Ambrogio, dalle parti di Pepèn. L'ora, all'incirca le 13, non è delle più deserte da quelle parti. Intervennero polizia locale, carabinieri e un'ambulanza, sulla quale in qualche modo venne fatto salire. Nuova multa e nuovo passaggio dal pronto soccorso.

Il tempo di farsi dimettere e ricomparve in pieno centro: vestito e con una bomboletta spray in mano, pronto a lasciare il segno sui muri sotto i Portici del grano. Aggredito il delegato alla sicurezza della polizia locale (che gli strappò dalle mano la bomboletta e la bottiglia che voleva usare come arma), il giovane venne fermato in via Mazzini da una pattuglia della polizia locale: fece ancora in tempo ad aggredire la pattuglia, sferrando un calcio a una dei due agenti, prima che l'altro lo immobilizzasse. r.l.