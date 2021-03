Luca Carra: «I miei cinque indimenticabili anni nel nuovo Parma»

PAOLO GROSSI

«Quand'ero bambino mio padre, interista sfegatato, cercava di instradare verso quella ''fede'' me e i miei fratelli. Ma non c'è riuscito. Io poi da ragazzo ho cominciato a frequentare il Tardini e non ho più smesso. C'ero il giorno di Parma-Bari sospesa per nebbia e la mia prima volta da solo, in corriera con gli amici, fu il turbolento derby Parma-Reggiana dell'86. Ma già nell''84, quando Pioli segnò il gol promozione a Sanremo, dopo aver ascoltato la partita alla radio con i miei amici sconfinammo in motorino nel Reggiano, dalle partii di Brescello, a sventolare i vessilli crociati...».

Sciorina il suo bel pedigree di tifoso crociato Luca Carra, il giorno dopo aver salutato il Parma di cui è stato dirigente e amministratore delegato dal giorno della rifondazione sino allo scorso settembre quando è arrivata la Krause family.

Un congedo previsto o inatteso?

«Diciamo che con l'insediamento della nuova proprietà ero stato spostato a mansioni diverse da quelle dell'ad, carica rimasta vagante e nella pratica ricoperta da Kyle Krause. Avevo firmato un contratto a tempo determinato sino a marzo. Visto che il nuovo ad non è ancora stato assunto pensavo di poter rimanere fino a fine stagione, ma la proprietà ha deciso di non rinnovare la collaborazione».

Sono stati cinque e passa anni ad alta intensità emotiva.

«Possiamo ben dirlo. Tutto è nato nella primavera del 2015 quando Marco Ferrari s'è messo in testa di far rinascere il Parma. Ricordo un incontro all'Upi con tanti imprenditori locali alcuni dei quali si sono poi defilati. Ne rimasero sette e diedero vita a Nuovo Inizio. Io ero stato delegato da Angelo Gandolfi a curare la partecipazione di Erreà a questa avventura e quando Ferrari mi ha proposto di diventare l'amministratore delegato del nuovo club ci ho impiegato circa dieci secondi a dirgli di sì. Il tempo necessario ad essere sicuro di aver capito bene la domanda... In quel momento eravamo ancora bloccati e solo dal 22 giugno potemmo partire e programmare la stagione in serie D».

Da lì è iniziata una favola irripetibile.

«Il calcio come mestiere è diverso da tutti gli altri. Ti procura grandi stress ma quando poi vivi trionfi come quelli di Firenze o di La Spezia ti ripaga di tutto con gli interessi. Quel genere di emozione, così forte, credo sia difficile da provare se non nello sport.

E comunque tra i momenti di gioia più pura voglio mettere il derby di Reggio, anche perché credo sia stata una svolta nella stagione e quindi nella nostra storia. Eravamo in difficoltà fisica e psicologica, anche sfavoriti, e alla fine sono andati in campo tanti giovani. Da quel successo, seguito da quelli con Modena e Lumezzane, è nato il Parma vincente».

Vincente sì, ma non sono certo mancate le difficoltà.

«Non ci siamo fatti mancare nulla. Da sconfitte inattese al caso-scommesse, ai messaggini dopo lo Spezia. Come dirigenza abbiamo spesso dovuto governare situazioni complesse, prendere decisioni contrastate. Penso a precisi periodi in C e in B in cui la piazza, a fronte di una serie di risultati deludenti, chiedeva la testa di D'Aversa. Sarebbe forse stato più facile accontentarla ma noi vedevamo come lavorava lo staff e come la squadra si sentiva coinvolta. I giocatori più importanti, Lucarelli in testa, ci hanno aiutato a prendere la strada che oggi possiamo senz'altro definire giusta».

Immagino la sofferenza nel separarsi da Apolloni, Scala e Minotti.

«Quello per me è stato il giorno più duro. Parliamo di tre bandiere, tre idoli del mio tifo giovanile e tre figure che si spendevano per il Parma. In particolare mi ha fatto sanguinare il cuore sollevare Gigi, una persona davvero d'oro. Sul piano professionale invece è stata davvero difficile gestire l'annata di Lizhang. Potevamo interagire solo con la sua assistente, che però appunto era un'assistente. E i soldi dalla Cina non arrivavano mai. Chiudere la stagione con quel trionfo e iscrivere regolarmente la squadra alla serie A è stato davvero prodigioso, e lì i sette soci hanno fatto più della loro parte».

Adesso quali sono le prospettive lavorative?

«In vista c'è solo una settimana di stacco completo. Non ho avuto il tempo di guardarmi attorno e cercherò qualcosa. Mi piacerebbe poter sfruttare l'esperienza accumulata in questi anni restando nel calcio ma non sarà facile trovare interlocutori seri come i soci di Nuovo Inizio».