Tre mesi al rapinatore di merendine

In carcere era già, per i pregressi di un'altra sciagurata rapina in un supermercato (un furto che prese una piega violenta a causa della resistenza all'addetto alla sicurezza). Ora, la sua permanenza in carcere sarà prolungata per un episodio analogo. A cambiare sono il supermercato preso di mira e il tipo di bottino. Dalla birra del primo raid alle merendine del secondo. Un colpo dolce dal sapore amaro, anche perché ai Kinder Delice che aveva cercato di far sparire senza pagare il 27enne nigeriano non ha dato nemmeno un morso. Il ghiottone è stato inseguito e bloccato all'uscita del Pam di via Garibaldi. Avesse tenuto a freno la lingua, se la sarebbe cavata con l'accusa di essere un ladro di merendine. E invece ha sibilato una minaccia che ha trasformato il furto in rapina. Il giudice Paola Artusi, considerando anche la continuazione dei suoi reati, lo ha condannato a tre mesi, dopo che il pm Antonella De Stefano ne aveva chiesti 4. r.l.