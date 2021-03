Vandali al parco. E il sindaco si arrabbia: «Scopriamo chi è stato»

MONTICELLI I vandali tornano in azione a Monticelli. E questa volta l'allarme viene direttamente dal sindaco. Bersaglio degli incivili una panchina in legno nel parco di via Verdi, al centro del cosiddetto «quartiere dei musicisti», come lo chiamano familiarmente gli abitanti della frazione termale.

La zona colpita dai teppisti è un parco giochi dove, con la bella stagione, trascorrono i loro pomeriggi i bambini del paese accompagnati dalle mamme.

L'arredo pubblico, solitamente un prezioso punto di ristoro per chi frequenta il parco di via Verdi, è stato danneggiato, compromettendo le assi di legno che formano la seduta di una panchina.

«Fatti che non devono succedere», scrive sulla propria pagina Facebook il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri. Che aggiunge: «Li rendo pubblici perché adesso serve fare squadra per segnalare alle autorità competenti chi compie queste sciocchezze, ai danni di tutta la comunità». Il primo cittadino si dice «amareggiato e allo stesso tempo determinato a trovare i responsabili». Sempre Friggeri fa sapere che ieri ha contattato le forze dell'ordine per segnalare l'accaduto. «È un peccato - conclude - distogliere in parte le forze di sorveglianza dalle nostre strade, ma non possiamo permettere di rendere vani tutti gli sforzi che stiamo facendo per rendere le nostre frazioni più vivibili e belle». R.Z.