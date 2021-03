«Contagi in aumento fino a fine mese». Dal Maggiore appello alla prudenza

PIERLUIGI DALLAPINA

Il virus non dà tregua e a un anno dalla prima clausura, il Governo prepara divieti più severi durante il weekend. In tanti storcono il naso perché cresce la voglia di libertà, ma dall'ospedale lanciano un avvertimento: vietato abbassare la guardia, perché le terapie intensive sono, per l'ennesima volta, sotto pressione. E anche se non è come a marzo 2020, poco ci manca. «Viviamo un momento delicatissimo e ora che siamo in piena terza ondata, senza che la seconda sia mai finita, le terapie intensive tornano a riempirsi in modo pericoloso, popolandosi di pazienti sempre più giovani». L'avvertimento arriva da chi, da oltre un anno, fa i conti con gli effetti più devastanti del Covid. «Non voglio fare allarmismo, ma siamo nel momento più duro dopo marzo 2020. Purtroppo, le stime non sono in decrescita. La curva del contagio è in aumento lento, ma inesorabile, fino a fine marzo. Quindi, continuiamo a stare attenti», afferma Sandra Rossi, direttore della 1ª Anestesia e rianimazione dell'ospedale Maggiore. Al suo appello si unisce quello di Elena Bignami, direttore della 2ª Anestesia e rianimazione e coordinatrice dell'equipe di anestesisti e rianimatori in forza al Covid hospital Barbieri. «In attesa della vaccino, continuiamo a proteggerci con la mascherina e il distanziamento. Sono le uniche strategie che fanno la differenza».

GRAVI A 50 ANNI

«Se prima la maggior parte dei nostri pazienti aveva tra i 70 e i 65 anni, ora l'età media si è abbassata attorno ai 55-50 anni», ricorda Sandra Rossi, che al momento ha 20 posti letto occupati (l'ultimo malato è stato accolto ieri pomeriggio) per la terapia intensiva riservata ai pazienti Covid. «Il quadro clinico che si presenta è sempre il solito: gravi polmoniti interstiziali e in media i pazienti sono in prevalenza maschi, sulla cinquantina, con problemi di obesità. Non è raro che i pazienti restino in terapia intensiva oltre un mese. Pochi giorni fa abbiamo dimesso una persona entrata il 10 novembre».

Al momento il Maggiore ha 22 posti in terapia intensiva per pazienti Covid, ma è già pronto il piano per aumentare la disponibilità dei letti al crescere dei casi gravi. «Al momento, come conseguenza della pressione del Covid sugli altri ospedali della regione, abbiamo tre pazienti in più. Uno da Reggio e due da Bologna». Gli altri sono legati alla routine del Maggiore, che ha funzione hub per l'Emilia occidentale per alcune emergenze, tipo i traumi gravi e i traumi cranici.

DISTANTI E PROTETTI

«Ci siamo assuefatti all'idea che la bestia del virus viva con noi, ma dobbiamo averne paura e continuare a stare attenti, indossando la mascherina, evitando tutte quelle occasioni che aiutano la diffusione del virus. Serve prudenza sia quando usciamo che in casa, perché abbiamo notato il proliferare dei focolai familiari».

BARBIERI IN TRINCEA

Come era successo durante la prima fiammata del contagio, il Barbieri torna ad essere totalmente dedicato ai pazienti Covid, mettendo a disposizione 258 posti letto. «I più gravi continuano ad essere i pazienti più anziani e con diverse patologie, ma abbiamo visto anche dei 30enni. C'è il ragionevole sospetto che le varianti del virus abbiano ampliato le fasce d'età coinvolte», spiega Elena Bignami, a capo degli anestesisti e dei rianimatori che 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, vigilano sui pazienti più problematici del Covid hospital. «Noi continuiamo a garantire supporto ventilatorio e monitoraggio dei pazienti critici. Siamo in questo assetto dal primo marzo 2020. È stato un anno devastante». Se durante la prima ondata c'era la speranza di fermare la marea del contagio, ora tra medici e infermieri serpeggia il timore di rivivere i giorni terribili di un anno fa. «Serve prudenza - suggerisce Bignami- . Bisogna indossare la mascherina e restare distanziati. Il Covid è un virus ancora molto cattivo».