A 85 anni molesta la ragazza vicina di casa: condannato

GEORGIA AZZALI

E' arrivato in tribunale camminando senza incertezze, al fianco del suo avvocato. Ma quando si è seduto davanti ai giudici ha risposto in modo confuso: mezzi ricordi, qualche contraddizione, come se fosse stato catapultato su una scena sconosciuta. Cortocircuiti possibili quando si è sulla soglia degli 89 anni, eppure solo poco tempo fa avrebbe avuto l'ardire - e l'ardore - di allungare le mani su una ragazza vicina di casa, sussurrandole anche parole che avevano ben poco di allusivo. Accusato di violenza sessuale e molestia, ieri è stato condannato a 1 anno e 2 mesi dal collegio presieduto da Gennaro Mastroberardino. Il pm Andrea Bianchi aveva chiesto 2 mesi in più.

I suoi balbettii, le sue incertezze non hanno convinto i giudici. Nemmeno il suo no - questo sì, secco e deciso - quando gli è stato chiesto se avesse palpeggiato la ragazza, li ha fatti dubitare. Lei che quel 13 febbraio 2018 ha avvertito le mani dell'anziano vicino di casa sui suoi glutei. E poi quegli apprezzamenti pesanti.

Ma anche nei mesi precedenti il pensionato avrebbe più volte avvicinato la giovane, anche lontano dagli sguardi indiscreti di qualche altro vicino di casa e dal fidanzato che viveva con lei. Toni e anche gesti volgari, come quella volta in cui le avrebbe mostrato la lingua. Ma lui ha negato. Anche ieri, rispondendo alle domande del suo difensore e del pubblico ministero, ha ripetuto quella sua unica certezza: mai allungato le mani sulla ragazza e nessuna frase volgarotta. E perché quella giovane, di cui avrebbe potuto essere il nonno, avrebbe costruito una squallida sceneggiatura? Una vendetta, secondo il pensionato, perché lui aveva denunciato sia lei che il fidanzato per essere stato aggredito.

Vera, la querela. Così come è assai probabile che nel corso del tempo i rapporti tra la coppia di fidanzati e l'anziano si fossero deteriorati, ma l'ipotesi del piano ordito alle sue spalle per punirlo dopo la denuncia non ha retto. E certamente a renderlo poco credibile sono state anche alcune affermazioni in aula, contraddittorie rispetto a quanto aveva già dichiarato, ha fatto rilevare il pubblico ministero. Anche il fidanzato della giovane, ascoltato ieri, è tornato a quelle settimane di febbraio di tre anni fa: allo sconcerto e allo smarrimento della ragazza. Che quel giorno ha sentito quelle mani. Dopo gli sguardi e le allusioni.