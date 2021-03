Anzio Storci, l'«inventore» dei pastifici moderni

ROBERTO LONGONI

Oltre che con le ali ben nascoste sotto la giacca, a volte gli angeli si presentano con un braccio ingessato, zavorrati da oggetti ingombranti. Pronti però a offrirti, in cambio di una mano, l'aiuto che ti mette sulla giusta strada. Si accese così la fervida matita di Anzio Storci, un nome che sa di geografia per una biografia che vale un bel capitolo della nostra storia. Era l'estate del 1949. Quindicenne, era venuto da Collecchio in bicicletta, con in tasca i soldi per l'ultimo numero di Tex. Fermo a sbirciare il fumetto dalle parti della Pilotta, sognava avventure di cowboy e un lavoro per fare la propria parte in famiglia, dopo che il padre casaro si era ammalato. Gli si avvicinò un uomo sulla trentina: un braccio l'aveva al collo, rotto, l'altro impegnato a reggere un manubrio di motocicletta con una forcella attaccata. Arrivare in quelle condizioni al camioncino da lui lasciato dalle parti dell'ospedale sarebbe stata un'impresa: ottenne subito l'aiuto del ragazzino e della sua bicicletta. «Che cosa vorresti fare?» lo sconosciuto domandò per strada all'imberbe soccorritore. «Il meccanico» rispose Anzio, fresco di promozione dalla terza avviamento industriale. Tempo tre giorni, e il quindicenne si sarebbe trovato tra le mani una lettera da consegnare a Pietro e Gianni Barilla. Assunto su due piedi, grazie - oltre alle parole di presentazione del priore dei domenicani di Fontanellato (l'uomo aiutato per strada era il factotum del convento) - ai modi educati, all'aspetto sveglio e ai bei voti in pagella: il suo cammino nell'industria agroalimentare stava per cominciare. Da operaio specializzato a disegnatore e pioniere di punta del settore e infine presidente di un'azienda di famiglia vanto del nostro territorio. Pedrignano, per citare una delle sue tappe, per lui non è solo una località o il cuore produttivo e gestionale della Barilla, azienda alla quale sempre sarà intrecciato il suo nome. Pedrignano è il nome di un'enorme scommessa vinta con lui a coordinare il gruppo di progettisti.

BOMBE PER GIOCATTOLI

Per decenni, la sua storia è stata cantata da macchine e presse vendute un po' ovunque (un migliaio di impianti funzionanti nel settore portano il suo marchio: significa il 45 per cento della pasta prodotta nel mondo). Ora è tradotta in parole dal volume «Con le mani in pasta. Anzio Storci e la tecnologia del pastificio» a cura di Giancarlo Gonizzi disponibile alla libreria Fiaccadori. Nato a Ozzano Taro nel 1934, Storci è figlio dell'Italia povera e giovane risorta dalle macerie del 1945. Bambino, anche lui dovette combattere: contro la fame, a Collecchiello. La frutta, la conquistava saltando la rete del podere Anguissola-Scotti; il grano gli finiva in tasca dalla certosina spigolatura nei campi. Dai canali venivano rane e gamberi, mentre il Naviglio e il Taro erano anche succedanei per le nuotate in un mare irraggiungibile. Si giocava alla guerra, come i bambini di sempre: e si rischiava di essere giocati dalla guerra. «Quando trovavamo delle bombe a mano, le usavamo per pescare - ricorda -; ci mettevamo in un fosso per proteggerci, buttavamo le bombe nel canale e poi andavamo a raccogliere i pesci che portavamo a casa per mangiare. Avevamo tutti 8-9 anni, cresciuti in tempo di guerra, e non avevamo coscienza del pericolo. Ho degli amici che sono morti per questi giochi...». Dopo un allenamento del genere, prendere il treno al volo per raggiungere in carro bestiame l'istituto tecnico a Parma da Collecchiello sarebbe stato come bere un bicchiere d'acqua.

IN UFFICIO TECNICO

Il mondo cambiava, e in fretta. Varcare i cancelli della Barilla in viale Veneto, per Storci significò entrare, e da protagonista, in uno scorcio di futuro. Dapprima addetto alle manutenzioni e alla produzione di pezzi di ricambio per i macchinari. E presto, una volta messa in luce la sua marcia in più con la matita in mano, tra i tecnici chiamati a dare un nuovo volto al processo produttivo: 19enne, nel 1953, fu subito in squadra nel neonato Ufficio tecnico aziendale. La sua storia sarebbe passata dalla prima linea continua («Un'impresa pionieristica destinata a incontrare un successo duraturo! Ancora oggi, a distanza di oltre sessant'anni, si costruiscono impianti di questo tipo») al nuovo stabilimento di barriera Vittorio Emanuele. Il suo è un appassionante percorso a ostacoli che si snoda tra invenzioni e trovate tecniche per la moltiplicazione dei quintali di pasta prodotti all'ora, evitando sempre più i tempi morti, alleggerendo il lavoro manuale e i suoi rischi. E tutto in gran segreto, per non agevolare la concorrenza. Fino ad arrivare a Pedrignano, nel 1968. «La grandezza dell'operazione - racconta il tecnico-imprenditore - sta nell'intuizione di Gianni (Barilla, ndr) di pensare al nuovo stabilimento come a un unico organismo complessivo: una grande macchina per la qualità totale. Durante tutta la campagna di costruzione, tutte le mattine mi chiamava alle 8 e mi faceva una serie di domande che si sognava di notte... L'aspetto economico era importante, però lui era uno che guardava molto avanti, voleva sempre fare meglio degli altri... Ancora oggi, quello di Pedrignano è il pastificio più grande del mondo».

OLTRE PEDRIGNANO

Raggiunto questo traguardo, fu quasi doveroso volgersi altrove. Così, nel 1977, con altri cinque tecnici ex Barilla, Storci diede vita alla Pnelmec (Pneumo-elettro-meccanica) forte della collaborazione con la Parmalat allora in rapida ascesa. Due anni dopo, sarebbe nata la Parmasei, capace, anche prima dell'accordo con la Braibanti, di sbarcare sui mercati esteri, con macchine per la produzione di pasta vendute negli Stati Uniti, in Australia. Perfino in Russia, da dove in pagamento arrivavano container di pelli di vacca salate. «Nel cambio guadagnammo pure bene». Scorci di vita di un'azienda capace di esplorare nuovi settori della tecnologia per i salumi e i latticini arrivata a contare un centinaio di dipendenti.

Nel 1991, la terza grande svolta nella vita lavorativa di Storci: 55enne, con i figli Michele e Simone nati dall'unione con Fernanda Rosati sposata nel 1963, apre uno studio di progettazione in centro a Collecchio. L'alleanza con Enrico Fava, allora in cerca di una soluzione urgente per completare le linee di essiccazione, si stringe poco dopo. «L'incontro di due famiglie che si riconoscono negli stessi valori». Anche la Storci ha un'urgenza, da sempre: trovare risposte dopo essersi posta domande per i clienti. E così inventa la Premix (realizzata in un migliaio di esemplari), in grado di ridurre i tempi dell'impasto, e la pressa a due testate, la linea di maggior successo dell'azienda: la Omnia, chiamata in questo modo perché adatta a produrre ogni formato di pasta.

UNO SGUARDO AL DOMANI

Presto, è necessario trovare il «formato» giusto anche per la Storci. È così che nel 2003 l'officina si sposta in uno spazio di 1.500 metri quadrati a Lemignano. L'anno dopo, si trasferiscono anche gli uffici. Nuova sede e nuovi orizzonti: si spazia dal mondo del couscous a quello della pasta fresca, dai piatti pronti alla pasta senza glutine ai piatti pronti a base di pasta precotta e già condita. Una sfida, quest'ultima, che impone di rendere di qualità un cibo finora ritenuto spazzatura. A proposito di spazzatura, non c'è scommessa più appassionante di trasformare un rifiuto in un'occasione: è così che, dopo dieci anni di ricerche, nel 2016 comincia la produzione industriale della pellemela, il cuoio vegetale sintetico ottenuto dalle bucce e dai residui della lavorazione delle mele.

Altre materie prime «di scarto» sono allo studio. Idee, sempre nuove idee: sono queste l'anima della matita di Anzio Storci, capace di coniugare funzionalità e bellezza. «Che esiste nella cura dei particolari - ricorda lui -. Anche una macchina può essere, a suo modo, un'opera d'arte». Così come uno sconosciuto con un braccio ingessato può essere una sorta d'angelo. Senza dimenticare che «la fortuna aiuta un giorno, l'impegno tutta la vita».