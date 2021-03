Nuovi positivi in una sessantina di scuole

Sono una sessantina le scuole del territorio in cui sono stati scoperti nei giorni scorsi nuovi casi di positività al coronavirus. Il dato è in crescita rispetto alle scorse settimane. Nel periodo che va da venerdì 5 a martedì 9 marzo, i risultati delle indagini epidemiologiche hanno portato il Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl a chiedere la quarantena in 32 classi, mentre gli alunni e gli insegnanti sono stati (o saranno presto) sottoposti a tampone. A fine febbraio invece era stata richiesta la quarantena per 24 classi.

L’Ausl ricorda inoltre ai genitori che per eventuali informazioni circa la sospensione della frequenza o la messa in quarantena di classi è necessario rivolgersi al “Referente covid” individuato dalla scuola, non ai professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica.

QUARANTENA

La quarantena riguarda i nidi Le nuvole, Montessori di Collecchio e Zucchero filato; le materne Acchiappasogni di Sorbolo, Mazzini di Langhirano, Sergio Neri, Agazzi di Baganzola. Stessa situazione alle elementari Campanini (2 classi), La Salle, IC di Corcagnano (2 classi), Martiri di Cefalonia (2 classi), Pezzani (2 classi), Micheli, Pezzani di Noceto; quarantene anche alle medie Ceresini di Fontevivo, Don Cavalli, Pelacani di Noceto (2 classi), Solari di Felino (5 classi), Toscanini, Zani di Fidenza (2 classi); stesso discorso alle superiori Alfieri e Toschi.

CASI ISOLATI

Inoltre, sono stati riscontrati isolati casi di positività in oltre quaranta scuole, dove per i contatti a rischio sono stati eseguiti o comunque programmati tamponi rapidi. Per queste classi, come prevede la nuova circolare che regolamenta la gestione dei casi di covid a scuola, è stata sospesa la frequenza, in attesa dell’esito del tampone. Si tratta del nido La Salle, della materna Il Paoletti di Traversetolo e delle elementari: Belloni di Colorno, Bozzani, Campanini (2 classi), Corazza, IC Fontanellato, Laura Sanvitale, Marconi di Sissa-Trecasali, Martiri di Cefalonia , Palli (4 classi), Pezzani, Rita Levi Montalcini di Felino (3 classi), Verdi di Collecchio, Micheli, Padre Lino Maupas, Don Milani, Jacopo Sanvitale. Casi isolati di positività anche alle seguenti medie: Don Cavalli, Galaverna di Collecchio, IC Ferrari, IC Parmigianino, Verdi di Corcagnano, Laura Sanvitale, Maria Luigia (5 classi), Pelacani di Noceto, Salvo D’Acquisto, San Benedetto, Fermi di Langhirano, Solari di Felino, Toscanini (2 classi), Zani di Fidenza (3 classi), Guareschi di Soragna (2 classi). Stessa situazione alle superiori: Bertolucci, Bocchialini, Gadda di Langhirano, Da Vinci (2 classi), Romagnosi, Maria Luigia, Melloni, Paciolo di Fidenza, Parini, Toschi (2 classi), Agrario Solari di Fidenza, Forma Futuro. L.M.