Si schianta alla rotatoria: un malore? No, era ubriaco

Con un tasso alcolemico superiore di quasi quattro volte a quello consentito per legge, era alla guida della sua auto, uscita di strada e andata a schiantarsi contro una siepe alla rotatoria della Coop di via 24 Maggio. Per fortuna non sono stati coinvolti altre persone e altri mezzi.

L’incidente è accaduto all’altezza della rotatoria fra le vie 24 Maggio e via Fratelli Cairoli, vicino al centro commerciale. Alcuni carabinieri che erano sul posto per un servizio in borghese hanno notato la vettura andare verso la siepe della rotatoria, e quindi il conducente accasciarsi nell’abitacolo. Per cui in un primo momento hanno pensato a un grave malore e sono corsi in suo soccorso.

Sul posto è arrivata, su richiesta della centrale operativa, una pattuglia di agenti della Polizia locale, che ha accertato che si trattava di un solo veicolo coinvolto: un’auto Peugeot, con alla guida un 64enne. La macchina, per fortuna, non è andata a schiantarsi contro altri mezzi, anche perché quel tratto di strada, è sempre particolarmente trafficato. Dopo una serie di controlli, gli agenti hanno sottoposto il conducente ad etiltest: con grande stupore hanno accertato che l’uomo presentava un tasso alcolemico superiore di quasi quattro volte a quello consentito per legge.

Pertanto la polizia locale ha provveduto, nei confronti del conducente della Peugeot, al ritiro della patente e al relativo sequestro del mezzo finalizzato alla confisca. Sul posto, in supporto agli agenti della polizia locale, hanno operato anche i carabinieri, provvedendo a disciplinare la circolazione veicolare. La dinamica dell’incidente è al vaglio dell’ufficio infortunistica della locale Polizia locale. r.c.