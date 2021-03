«Spero che per Luna Rossa sia la volta buona»

ALBERTO DALLATANA

Luna Rossa è tornata ad entusiasmare gli italiani, riattizzando quel fuoco che si accese all’improvviso 21 anni fa, quando l’imbarcazione italiana tenne sveglie decine di migliaia di italiani. Dell’equipaggio di quella prima mitica epopea (così come anche di quelli del 2003 e del 2007) faceva parte Romolo Ranieri, parmigiano classe ‘65 che oggi è padre di due figlie (Anna e Olivia) e dal 2003 vive a Valencia.

Tesserato con lo Yacht Club Parma, ancora compete ad alti livelli, tanto che con la statunitense Quantum Racing (e non solo) nell’ultimo decennio si è tolto parecchie soddisfazioni. «L’armatore del nostro Team, che è poi lo stesso del challenger American Magic, scherzando mi ha fatto notare che sono il grinder (il suo ruolo in barca, ndr) più “maturo” al mondo – racconta, ridendo, Ranieri -. Mi alleno ancora tanto, perché la passione e la voglia di migliorare non sono venute meno».

Si aspettava che la vela tornasse in prima pagina?

«La speranza c’è sempre. Se un progetto sviluppato a regola d’arte, com’è quello di Luna Rossa, aiuta a far conoscere il nostro sport, ben venga. Questa edizione, a causa della pandemia, è un po` diversa dalle precedenti, ed è già tanto che si sia potuta disputare. Se poi regala un po’ di gioia e orgoglio all’Italia, non possiamo che esserne tutti felici».

Vincere l’America’s Cup, stavolta, è possibile?

«Speriamo sia la volta buona. Mi farebbe tanto piacere per Patrizio Bertelli, con cui peraltro sono rimasto in ottimi rapporti, che ci mette l’anima e non solo. Sarebbe un bene anche per il nostro movimento, che non ha nulla da invidiare agli altri. Se questa campagna di Coppa America è arrivata fin qui, significa che il progetto ha funzionato».

Anche lei è fra quelli che si svegliano la notte per seguire le regate?

«Ne ho viste alcune in differita, le più appassionanti, ma sono “sul pezzo” perché là in Nuova Zelanda, su entrambe le barche e non solo, ho diversi amici e colleghi con cui ho navigato tanto, che mi tengono aggiornato».

Quella di queste settimane le ricorda l’epopea di vent’anni fa?

«Purtroppo, per vari motivi, questa è un’edizione ristretta, con pochi challengers. Tutto è più compresso e veloce. A livello di atmosfera sarebbe ingiusto fare paragoni, ma sicuramente, vedendo le barche degli spettatori e il tifo in Italia, il seguito c’è. Delle «mie» edizioni amo ricordare la voglia che avevamo di spaccare il mondo. Nel 2000 c’erano undici team sfidanti e arrivare alla finale di Coppa America fu un’avventura lunghissima, facemmo qualcosa come novanta regate. Una storia che noi, l’equipaggio di allora, portiamo scolpita nel cuore».

Molti sostengono che quelle erano barche, mentre gli scafi di oggi sono «oggetti ultratecnologici». È d’accordo?

«Sì, preistoria e fantascienza. Ma è normale e giusto che sia così, la tecnologia è spinta al massimo e fa il suo corso, come sempre. Noi da bambini giocavamo in giardino con le macchinine, mentre oggi c’è la play station. Rendo l’idea? Poi c’è chi apprezza e chi no».

Si può dire che oggi si è perso un po’ di romanticismo?

«Probabilmente, vent’anni fa, era tutto vissuto dal pubblico in maniera un po' diversa: si vedeva bene il lavoro dell’equipaggio, c’erano più storie che si dipanavano in acqua, c’erano battaglie a «sportellate» che sono diventate leggendarie. Una cosa diversa».

Se dovesse spingere un giovane verso la vela, cosa gli direbbe?

«Consiglio sempre di “buttarsi” su qualsiasi mezzo che navighi, di approfittare di ogni occasione o di cercarla, di chiedere e soprattutto di ascoltare e imparare dalle persone giuste. Come quelle che hanno trasmesso a me la passione per la vela, Giorgio Maghenzani e Carlo Laureri, due persone speciali che purtroppo non ci sono più, ma che ringrazierò in eterno».

La chiamano ancora «Lo Zio»?

«Sì, da quando arrivai in Luna Rossa nel 1996. Cercavo sempre di trovare il sistema per migliorare il clima e l’ambiente della squadra, per far stare insieme le persone in modo più produttivo. L’ossessione per il miglioramento a 360 gradi deve accompagnare qualsiasi professionista e sportivo. Da lì sono diventato una sorta di zio per tutti, anglosassoni compresi».

A Valencia si trova bene?

«È una città molto vivibile, con un buon clima, adatta a chi fa il mio mestiere e deve spostarsi spesso. C’è una buona attività attorno al settore della vela. Purtroppo, causa covid, per me oggi è difficile poter andare all’estero a fare regate come avevo fatto fino all’anno scorso, per non parlare di quelle che saltano. Speriamo che presto si volti pagina».

A Parma torna spesso?

«Sì, almeno prima del covid. Sono cresciuto nella zona di San Lazzaro, anche se ormai da diversi anni la mia famiglia si è trasferita in campagna. La vela mi ha allontanato da Parma già da metà anni Novanta, ma casa è casa, un’isola dove sai di avere sempre un approdo sicuro».