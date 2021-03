Antonio Carra, il coraggio e l'umanità di un imprenditore

E' mancato improvvisamente, in una giornata come tante altre, ma che si è trasformata in un addio inatteso, l'imprenditore Antonio Carra. Aveva 85 anni.

Antonio è stato da sempre presidente dell’azienda Carra Mangimi, nata nel 1933 e tutt’ora importante realtà delle imprese zootecniche.

Fino alla mattina di quel sabato è stato in ufficio, come faceva quasi ogni giorno, per controllare come andavano le consegne e confrontarsi con il responsabile produzione. L’azienda oggi è gestita interamente dai figli e dai nipoti.

Antonio Carra nasce a Parma nel 1936. Suo padre Artemio aveva deciso di lasciare la vita dei campi e aveva aperto nel 1933 un commercio di cereali, in via Spezia, al Molinetto. Artemio conosceva molti agricoltori e commercianti con cui sviluppare il lavoro.

GLI ESORDI COL PADRE

Dopo la guerra gli affari vanno bene. La voglia di ripartire, di ricominciare, è un motore inarrestabile che segnerà un’epoca. Tutto sembra possibile, e miracolosamente diventa reale.

Chi si trova ad essere molto giovane in quel periodo, come i figli di Artemio, vive quella forza potenziandola e moltiplicandola con la vitalità della giovinezza.

Antonio e Giuseppe nel dopoguerra sono dei ragazzini, ma presto iniziano ad aiutare il padre, che nel frattempo si è trasferito con l’attività e con l’abitazione a San Lazzaro.

Antonio ha 17 anni e davanti a lui la voglia di far crescere quel piccolo magazzino di via Malaspina aumenta ogni giorno di più, fino a diventare il motore della sua vita.

VOLONTA' E INVENTIVA

Di notte mette la sveglia due volte per far ripartire un mulino che, una volta riempito il contenitore, si ferma. E’ necessario schiacciare un pulsante ogni volta per farlo ripartire, l’automazione è ancora un concetto lontano e quindi per riuscire a macinare di più per il giorno seguente, occorre la mano dell’uomo.

Il miscelatore è fatto da due operai che mescolano con la pala, e il mangime è fatto da tanti cereali macinati e disposti uno sopra all’altro come strati di una torta. Quel primo laboratorio di mangime è poco di più di un piccolo mulino dove si macinano e poi si miscelano a mano orzo mais e soia, ma nella sua mente volitiva e visionaria è già un moderno stabilimento dove riuscire ad accontentare anche gli allevatori più grandi e più esigenti.

Nella sua fantasia così fervida da non vedere gli ostacoli, ma solo le opportunità, lotta con tutto sé stesso per raggiungere quell’idea, per ottenere un terreno edificabile molto grande, su via Mantova, lottizzato da poco dal comune di Sorbolo.

Ma uno stabilimento così grande deve produrre grandi quantità di mangime e quindi deve avere una clientela importante, per giustificarne l’esistenza e i grandi sacrifici ad esso collegati.

Sono anni molto intensi, in cui Antonio gira in macchina tutto il giorno dagli allevatori per cercare di allargare con tutte le sue forze la cerchia dei clienti, non esistono i sabati, non esistono le domeniche, e spesso anche la sua casa diventa luogo di cene e incontri conviviali dove stringere rapporti di lavoro. Contemporaneamente segue la costruzione di un vero mangimificio, già progettato in modo lungimirante e forse un po’ incosciente, con degli spazi e delle potenzialità molto più grandi della necessità di allora.

VISIONARIO E LUNGIMIRANTE

E forse questo è stato il regalo che ha fatto ai suoi figli e ai suoi nipoti. Immaginare uno stabilimento come un luogo che sarebbe cresciuto, senza bisogno di acquistare altro, senza bisogno di ricostruirne un altro. Certo, lo stabilimento di oggi si è ampliato, si è modernizzato, ma il nucleo e gli spazi sono sempre quelli nati nel 1978 lungo via Mantova. E forse quando si pronuncia la parola imprenditore si parla di questo coraggio e di questa lungimiranza, uniti a un amore infinito per il proprio lavoro che diventa la propria identità, il senso della propria vita.

Antonio Carra è stato sicuramente imprenditore in questo senso, talmente volitivo e a volte visionario, da realizzare davvero ciò che la sua mente desiderava. Senza mai dimenticare però in questa sfida nemmeno una volta il valore dei rapporti umani, della profonda onestà e dell’ironia, con cui avvolgeva le persone che hanno collaborato con lui e che lo hanno conosciuto dentro e fuori dal lavoro. E se davvero si vuole trovare qualcosa che su cui riversava ancora di più la sua dedizione e la sua vitalità, si deve parlare dell’amore sconfinato per la moglie Maria Luisa e di quello per i suoi figli Davide e Beatrice. Come tanti lo hanno ricordato in questi giorni, un vero signore, che dopo un’iniziale soggezione forse data dal suo modo apparentemente serio e distinto, lasciava trasparire una profonda umanità, ironia e simpatia, e un grandissimo amore per la vita.