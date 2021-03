Anziani, nessun vaccinato tra gli assistenti domiciliari

Vaccinarsi per gli operatori delle cooperative che svolgono assistenza domiciliare per anziani e disabili? Una "missione impossibile", almeno fino a ieri. Già, perché nei meandri delle priorità delle assegnazioni dei vaccini gli operatori domiciliari, che comunque prestano assistenza a persone a rischio, non sono stati equiparati ai lavoratori delle Cra.

Solo da ieri, infatti, è stato finalmente reso operativo il portale al quale le coop possono accedere per prenotare la vaccinazione per i propri dipendenti che lavorano in questo delicato settore del sociale. Il problema era stato sollevato da un lettore della "Gazzetta": «Ho negato l'accesso all'operatore che era venuto per prestare assistenza a mia madre ultraottantenne e non ancora vaccinata perché, alla mia richiesta se avesse fatto il vaccino, mi ha risposto di no. La ritengo una cosa grave e mi chiedo i motivi di questa lacuna, visto che si tratta di lavoratori che devono operare a stretto contatto con persone fragili e che in caso di contagio potrebbero avere conseguenze gravi». Colser e AuroraDomus, due delle cooperative che hanno in carico il maggior numero di persone in assistenza domiciliare nella nostra città hanno entrambe confermato che la vaccinazione finora non era possibile.

Da Colser e da Coopselios, altra cooperativa che gestisce però a Parma soltanto alcune Cra, fanno sapere che l'adesione dei dipendenti che lavorano all'interno delle Cra è stata massiccia, fra il 95 e il 96 per cento, praticamente la quasi totalità, considerate le persone che hanno avuto il Covid o non possono vaccinarsi per problemi di salute. Per tenere sotto controllo la situazione, comunque, agli operatori è stato fin qui eseguito un tampone ogni 15 giorni, ma ora l'obiettivo è di vaccinare tutti in tempi brevi e di trovare soluzioni che consentano la destinazione a diverse mansioni per chi decidesse di non vaccinarsi contro il Covid. Resta aperto l'interrogativo sui motivi che hanno portato soltanto ora ad aprire la vaccinazione verso una categoria di lavoratori a contatto diretto con gli anziani. r.c.