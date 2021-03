Il bullo col coltello incastrato dai social

MICHELE CEPARANO

Tredicenne accoltellato al parco Majorana, il presunto feritore individuato grazie ai filmati realizzati da alcuni ragazzini presenti alla scena.

Sarebbero stati gli stessi video postati sui social da alcuni studenti delle medie dell'Albertelli-Newton a permettere ai carabinieri di risalire al sedicenne che, martedì 2 marzo, durante una violenta lite con un tredicenne della scuola, lo ha colpito con una coltellata a un polpaccio.

Il ragazzino ferito è stato subito medicato al pronto soccorso dove se l'è cavata con quattro punti di sutura, mentre l'altro, subito dopo aver vibrato il fendente, è fuggito. Ma è stato individuato rapidamente.

Il grave episodio - sul quale ieri era anche intervenuta Ines Seletti, assessore alla Scuola, in risposta a una lettera inviata a istituzioni e forze dell'ordine dalla presidente del consiglio di istituto Gloria Gonzi e dalla dirigente scolastica Paola Piolanti che chiedevano più controlli da parte delle forze dell'ordine - continua a far parlare e ad arricchirsi di qualche particolare.

Emergono infatti nuovi dettagli sulle cause che avrebbero scatenato l'aggressione e il ferimento del 13enne.

Bisogna, dunque, tornare a quel martedì alle 14 quando gli alunni delle medie dell'Albertelli-Newton, istituto comprensivo nel quartiere Lubiana, erano appena usciti da scuola.

Tra loro il tredicenne che avrebbe notato nei paraggi quel ragazzino più grande, un sedicenne con cui avrebbe già avuto dissapori in passato. All'origine della «ruggine» tra i due l'atteggiamento da bullo del ragazzo più grande, che frequenta il Giordani, nei confronti di alcuni alunni dell'Albertelli-Newton. Ragazzini che il tredicenne finito al pronto soccorso avrebbe in più occasioni difeso dal «bullo» e da un amico che in alcune occasioni lo avrebbe spalleggiato.

Il sedicenne si sarebbe dunque rifatto vivo davanti all'istituto ma il tredicenne non si sarebbe fatto intimorire e gli avrebbe ribadito di «lasciar stare i suoi compagni».

A quel punto, nel parco Majorana, che si trova proprio di fronte alla scuola, il «bullo» avrebbe estratto un coltello minacciandolo, ma il più giovane per difendersi lo avrebbe colpito con un pugno al volto.

Da lì il corpo a corpo e il ferimento.

Nel frattempo, in soccorso del più giovane sarebbe arrivato un compagno di scuola che sarebbe riuscito a togliere dalle mani del sedicenne il coltello. Così, una volta disarmato, il bullo si è dato alla fuga. Durante quegli attimi concitati, intorno ai due litiganti si sono radunati diversi ragazzini e alcuni di loro hanno filmato la scena postandola anche sui social. Un particolare che avrebbe permesso ai carabinieri di identificare tutti i presenti. Infine, il ragazzino che aveva preso il coltello, lo avrebbe fatto ritrovare il giorno dopo nascosto sotto una panchina del parco.

Intanto, mentre sulla vicenda sarebbero in corso ulteriori accertamenti, venendo incontro alle richieste dei vertici della scuola sulla necessità di una maggiore sorveglianza anche attraverso l'installazione di telecamere, nella zona intorno all'Albertelli-Newton e nel parco sono stati intensificati i controlli.