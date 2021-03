Muore a 61 anni: le Terre del Po perdono la generosità sorridente di Claudia Lodi

POLESINE ZIBELLO - Pieveottoville e le terre del Po hanno perso il sorriso, la bontà e la simpatia di Claudia Lodi Marchiò.

Avrebbe compiuto 62 anni il giorno di Pasqua: purtroppo la grave malattia che da qualche tempo la affliggeva non le ha lasciato scampo.

Una scomparsa che, in tutta la zona, ha sollevato unanimi sentimenti di vivo e profondo cordoglio. Nata il 4 aprile 1959, dopo aver lavorato da ragazza in una impresa tessile della zona, per un trentennio ha svolto la professione di operatrice socio sanitaria alla casa protetta «Dagnini» di Zibello.

Una attività, questa, che ha svolto donando sempre amore, sorrisi e attenzioni agli ammalati e agli anziani ospiti, dimostrando costantemente, con i fatti, il suo straordinario altruismo. Donna, moglie e madre dal cuore grande ha saputo conquistare la stima, l’amicizia e la simpatia di tutti grazie proprio alle sue speciali doti umane.

Tra le sue passioni, quella per lo sport, in particolare il tennis che praticava regolarmente al Gruppo sportivo Fadigati di Cicognolo, ma anche per i viaggi e le vacanze.

Amante del movimento all’aria aperta, non era difficile incontrarla durante le sue lunghe camminate lungo l’argine maestro del Po.

Attiva anche nell’associazionismo, in passato aveva fatto parte della compagnia dialettale «La Rasa» di Zibello (nata per iniziativa di un gruppo di operatori e operatrici della casa protetta «Dagnini») e, insieme al marito Mario Marchiò (un passato da assessore e da consigliere comunale a Zibello) per qualche tempo aveva fatto parte dell’associazione Corte dei Rossi di San Secondo ed aveva partecipato anche al Palio delle contrade di San Secondo.

In tanti, nello stringersi attorno ai familiari, hanno ricordato, di lei, il sorriso e la bontà, la simpatia e la gentilezza: quei valori che le avevano permesso di entrare nel cuore di molti.

Claudia Lodi ha lasciato il marito Mario, la figlia Elsa con l’amatissima nipotina Adele, la mamma Antonietta. P.P.