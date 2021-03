Silvana, 86 anni, dà scacco matto al Covid

LUCA MOLINARI

Il ricovero al Barbieri, il peggioramento delle condizioni di salute, lo straziante rito dell’ultimo saluto ai propri familiari. Silvana Castoldi, 86enne parmigiana, sembrava spacciata. Tutti sembravano essersi rassegnati al peggio, lei compresa. E invece l’anziana signora si è attaccata alla vita con tutte le sue forze, fino a sconfiggere il Covid. Tanto che tre giorni fa Silvana ha salutato tutti i medici che per circa ottanta giorni l’hanno curata con straordinaria dedizione e umanità, trasferendosi a Medesano per la riabilitazione, all’interno della struttura della fondazione cavalier Bruno Patrioli.

«Ringrazio Tiziana Meschi e tutti i medici che mi hanno curata, così come gli infermieri e il resto del personale sanitario - afferma la donna, con un pizzico di emozione -. Non sono stati mesi facili ma mi sono sempre sentita a casa. Anche nei momenti più complicati ho potuto contare su persone di straordinaria umanità. Non le dimenticherò mai». Parole ribadite dai figli Angela e Francesco Gilardi. «Nostra madre ha ricevuto cure amorevoli e attenzioni che sono andate ben oltre la semplice cura della malattia – dichiarano –, tutti quelli che lavorano nel reparto Covid del Maggiore hanno dimostrato una profonda umanità, oltre che grande professionalità. Ogni giorno ricevevamo la chiamata di un medico che ci aggiornava sulle sue condizioni di salute; gli infermieri invece facevano spesso delle videochiamate. A tutti va il nostro grazie».

Silvana Castoldi è stata ricoverata il 22 dicembre per sospetto Covid ed è uscita dal Maggiore martedì scorso. Le sue condizioni di salute sono gradualmente peggiorate col passare delle settimane e per oltre un mese ha dovuto indossare il casco per l’ossigeno. Quando tutto sembrava volgere al peggio, i familiari sono stati invitati dai medici a rivolgerle l’ultimo saluto. «Dopo il saluto di addio eravamo ormai tutti rassegnati, ma è successo quello che nessuno si aspettava» raccontano. La donna infatti, dopo aver espettorato del muco, ha iniziato a stare meglio e dopo un mese e mezzo è riuscita a lasciare l’ospedale. Tiziana Meschi, direttrice del Covid Hospital del Maggiore, ricorda con grande piacere questa storia a lieto fine. «La signora Silvana è arrivata a dicembre in condizioni molto serie e ha dovuto indossare il casco per l’ossigeno per tanti giorni - rimarca -. La sua è una storia di resistenza che ha dell’incredibile. Grazie alla sua rabbia, determinazione e voglia di vivere, con l’aiuto di tutti è riuscita a battere il Covid. Una bella testimonianza che ci dà speranza e fiducia, soprattutto in un momento delicato come quello attuale. L’esempio di Silvana dimostra che uscirne è possibile, anche per chi è anziano».

Silvana Castoldi è nativa di Casalmaggiore ma ha sempre vissuto nel quartiere San Leonardo. Tenace e combattiva, è finita in più di una occasione sulle pagine dei giornali e in televisione per aver sventato due tentativi di truffa.