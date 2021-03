Vandali all'opera: distrutte due panchine a Tabiano Castello e in zona cimitero

Alcuni atti vandalici sono stati commessi a Tabiano Castello ed in città da parte dei soliti ignoti nei giorni scorsi. Nella frazione termale, i vandali si sono «accaniti» su una panchina in cemento che si trovava nei pressi della chiesa «distruggendola» letteralmente: con quest’ultimo, ammontano a tre i raid in pochi mesi ai danni della chiesa di Tabiano Castello. Stessa sorte è toccata in città ad una panchina in cemento ubicata nell’area verde che si trova nei pressi del cimitero civico: vicino alla scalinata che collega viale Porro a via Marazzuola, la panchina presa di mira è stata sollevata e gettata a terra causandone la rottura. La situazione sanitaria non riesce dunque a fermare le azioni dei soliti ignoti che agiscono in barba ai divieti derivanti dalla zona arancione. M.L.