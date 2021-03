Abusi edilizi, multe per 400mila euro

MARIA CHIARA PEZZANI

TRAVERSETOLO - Due appartamenti realizzati in una mansarda non abitabile, una stalla nuova di zecca con una cinquantina di bovini e un grande fienile trasformato in un lussuoso B&B.

Questi i casi di abusivismo più eclatanti scoperti dagli agenti del Corpo di polizia locale dell’Unione Pedemontana, che negli ultimi due mesi hanno effettuato una raffica di minuziosi controlli in materia di edilizia, su diversi immobili sparsi nei comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo e Lesignano de’ Bagni. Nella rete tesa dagli uomini del Nucleo di polizia giudiziaria della Pedemontana sono caduti proprietari, imprese edili e tecnici che, in qualità di direttori dei lavori avevano sottoscritto false asseverazioni per certificare una regolarità che non c’era.

I responsabili sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria, che al termine delle complicate indagini effettuate dagli agenti della Pedemontana, ha denunciato 11 persone e comminato sanzioni amministrative per oltre 400mila euro.

E potrebbe non essere finita qui: sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se ci siano i presupposti per contestare altri reati, come per esempio la truffa, a danno degli ignari acquirenti degli immobili.

Particolarmente pesante anche la posizione del titolare del Bed & Breakfast, che dal fienile aveva ricavato una decina di stanze finemente arredate. La struttura ricettiva era già stata sanzionata in occasione dell’operazione «Bad in Bed», condotta sempre dagli agenti della polizia locale alla fine del 2019, che aveva accertato l’esercizio abusivo di diverse attività, tra cui quella in questione, e a seguito della quale erano stati disposti ulteriori accertamenti che in questo caso hanno portato alla scoperta anche dell’abuso edilizio.

I controlli e le indagini in materia di edilizia sono compiti particolarmente complessi e assorbono diversi agenti, sottolineano il presidente dell’Unione nonché sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto e l’assessore alla Sicurezza e sindaco di Felino Elisa Leoni, nel complimentarsi con la polizia locale per la brillante operazione. «Operazioni che dimostrano ancora una volta come nei comuni dell’Unione Pedemontana l’attenzione sia alta, non ci sia spazio per l’illegalità e come i nostri agenti siano qualificati per occuparsi non soltanto delle infrazioni al codice della strada, come poteva essere anni fa - sottolinea Dall’Orto -. Il fatto che l’Autorità Giudiziaria si rivolga a loro per portare avanti attività di indagine è un’ulteriore conferma dell’alto livello di competenze raggiunto dal nostro corpo di polizia locale». «Forse non tutti sanno che anche questo tipo di attività viene svolto dai nostri agenti, impegnati su tantissimi fronti - sottolinea Leoni -. Tutelare l’interesse pubblico, la concorrenza leale, la sicurezza e garantire il rispetto delle norme a trecentosessanta gradi è fondamentale. Questi compiti complessi, però, necessitano di agenti molto specializzati e questo è possibile soltanto con un’organizzazione a livello di Unione, che permette la creazione di gruppi altamente professionalizzati».