Litiga con il parente che lo ospita e lo prende a morsi: patteggia 8 mesi

Lo avevano ospitato, perché comunque i legami familiari contano, anche se si trattava di un parente alla lontana. Eppure era bastato che il padrone di casa lo frenasse, quando lui si era messo in testa di importunare una vicina, per far scattare una reazione violentissima: spinte, oggetti lanciati e morsi. Trent'anni, origini montenegrine, ieri ha patteggiato 8 mesi per lesioni aggravate (pena sospesa).

Quel 17 febbraio 2019 metteva paura. Marito e moglie, che avevano deciso di fare una cortesia a un cugino dandogli un tetto, non avrebbero mai potuto immaginare quell'esplosione di violenza. Era uscito di casa, ma a un certo punto aveva cominciato a chiamare i suoi ospiti chiedendo di una vicina. Probabilmente aveva anche alzato un po' troppo il gomito, perché fin dalla prima telefonata il tono era duro.

Così su di giri da richiamare anche nel cuore della notte. Telefonate che avevano messo in allarme soprattutto la donna, quasi prevedesse ciò che poco dopo sarebbe accaduto. Arrivato a casa, infatti, aveva cominciato a urlare, a inveire contro la vicina buttando lì frasi del tipo: «Non sta con me, ma va con quello...». E quando il padrone di casa aveva cercato di calmarlo, l'aveva gettato a terra, gli si era seduto sopra prendendolo a morsi. Poi aveva cominciato a far volare tutto ciò che gli stava intorno, compresi due tavoli in marmo.

r.c.