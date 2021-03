Il Basket Parma? Gioca in... Russia

ANDREA DEL BUE

Si discute da sempre, nel movimento della pallacanestro parmigiana, di provare a unire le forze per creare una squadra che possa raggiungere i vertici nazionali. La serie A, le coppe, giocatori in Nazionale. Si parla di uomini, e siamo nel terreno dell’utopia.

Se passiamo alle donne, parliamo invece di una storia con quarant’anni di massima serie finita con il fallimento del 2016. In mezzo, lo scudetto del 2001, tre Coppe Ronchetti, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane. Quella squadra si chiamava Basket Parma.

E quella squadra, in un certo senso, c’è ancora. Stesso nome, ma oltre quattromila chilometri di distanza da qui: in Russia, parte europea, nella regione del Perm Krai, sulle rive del fiume Kama, il più grande affluente sinistro del Volga. Millecinquecento chilometri a est di Mosca.

Colore della divisa, nemmeno da chiedere: gialloblù. La formazione di punta è quella maschile, impegnata nella United Vtb League, massimo campionato russo, e in Fiba Europe Cup, seconda competizione europea. Parma anche sulle maglie, tanto che un parmigiano, incappando in un loro match, è naturalmente portato a provare simpatia, se non addirittura a tifare.

Tanto grande e immediato è il richiamo alla nostra città, che sulla pagina Wikipedia del club (la voce precisa è «Parma Basket») si specifica, già dalle prime righe, che «il nome non è correlato alla città italiana di Parma».

Curiosa la spiegazione sull’origine del nome della città russa, che ci arriva direttamente dall’ufficio stampa del club, contattato per saperne di più. Sembra che il termine «Parma» abbia una genesi ugrofinnica e che significhi «colline ricoperte di foreste».

A spingere per questa ipotesi - ci fanno sapere - ci avrebbe pensato lo scrittore Alexei Ivanov, uno dei più importanti scrittori russi contemporanei, che ha raggiunto il successo letterario, quasi vent’anni fa, con il libro «Serdce Parmy» (Il cuore di Parma).

Tuttavia oggi la città si presenta particolarmente urbanizzata e con oltre un milione di abitanti. Con l’Italia, qualche intreccio a livello di giocatori, con gli statunitensi Kodi Justice e Rashard Kelly che, dopo una stagione in gialloblù, sono venuti a giocare per un’annata, la scorsa, nella nostra massima serie: la guardia Justice, a Trieste, l’ala Kelly a Trento. All’orizzonte, una possibile sfida, tra Parma e Reggio, anche se non sarebbe certamente un derby d’Emilia: sia i russi sia i cugini, infatti, hanno conquistato gli ottavi di finale di Fiba Europe Cup. Per come è impostato il tabellone, le due formazioni potrebbero incontrarsi alle Final Four e giocarsi il titolo. Decisamente più lontana la possibilità di un clamoroso derby Parma contro Parma, ma non da escludere.

Ci vorrebbe un progetto ambizioso, a lungo termine. Un sogno, per far tornare la palla a spicchi di casa nostra ai massimi livelli. Magari imparando dalla storia del Parma di Russia: nei primi anni di vita, dalla sua fondazione, datata 2012 (e, a dirla tutta, resa possibile, come si legge sul sito ufficiale del club, con il supporto del Ministero dello Sport), il roster era completamente formato da giocatori del settore giovanile, a cui si è aggiunto poi qualche atleta affermato.

Per un Parma contro Parma in Europa: per la gioia dei tifosi, non certo dei cronisti.