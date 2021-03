Pierfrancesco Melley sul set con Lady Gaga e Al Pacino

VALENTINA CRISTIANI

BORGOTARO Da Borgotaro al set del film «House of Gucci» con Lady Gaga, Adam Driver e Al Pacino. L’ascesa dell’attore parmense, classe 1996, Pierfrancesco Melley, prosegue.

«Un altro sogno divenuto realtà: ero carico come una molla. Sono entrato sul set consapevole di non poter sbagliare - spiega Melley -. Partecipare a un film internazionale con un cast a livello mondiale e un regista come Ridley Scott non avviene tutti i giorni, quindi ho vissuto questi momenti con una grande adrenalina in corpo». Il film è ambientato negli anni ‘70: all’epoca i personaggi principali, Patrizia Reggiani (Lady Gaga) e Maurizio Gucci (Adam Driver), frequentavano la prestigiosa università Statale di Milano dove poi è nato il loro amore.

«La mia figurazione speciale è stata quella di condividere momenti della loro vita in particolare nel percorso di studio. Nel film sono un loro compagno di università», spiega l'attore borgotarese che è stato scelto tra migliaia di aspiranti al ruolo.

«Sono stato sottoposto al regista tramite il selezionatore del cast, la persona che ha visionato il mio curriculum. Per me un grande orgoglio essere scelto fra tantissimi in lizza».

Un film, fra l'altro, registrato tra tutte le difficoltà legate alla pandemia. «Il protocollo anticovid adottato in modo severo è consistito nell’effettuare tre tamponi molecolari nei giorni antecedenti alle riprese e tamponi rapidi quindici minuti prima di entrare in scena. Oltre all’utilizzo della mascherina fino a qualche minuto prima dell’inizio del ciak». L’emozione più grande: quando è riuscito ad avvicinare Lady Gaga: «Non ho esitato a dirle quanto la amo. Immediata la sua risposta in italiano: non me lo aspettavo. E con tanto di bacio lanciato con la mano. Umanamente sono persone molto disponibili, allegre, sia lei che Al Pacino, che interpreta il padre Aldo Gucci. E professionalmente che dire... 10 e lode. Professionisti nel vero senso della parola. Ho notato Lady Gaga particolarmente attenta e pretenziosa riguardo la propria immagine, il trucco, la parrucca... Spesso interrompeva chiamando l’assistente. Sul set la chiamavano “Number One”».

Aneddoti divertenti sul set o fuori? «Sul set tutto liscio mentre vedevo in lontananza fotografi e giornalisti in guerra con la sicurezza dato che non era possibile fare foto e video. C'erano fotografi con scale da imbianchini arrampicati sui muri dell’ateneo, pur di catturare uno scatto . Scene meravigliose».

«Ora - conclude - navigo a vista, in attesa dei prossimi progetti».