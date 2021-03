Tampona un'auto allo stop e scappa: donna nei guai

CHIARA DE CARLI

FONTANELLATO È stato individuato in meno di mezza giornata, dagli agenti della Polizia Locale di Fontanellato, il pirata della strada che ieri mattina attorno alle 7,30, dopo aver tamponato una Panda all’incrocio tra via Mazzini e via 4 Novembre, invece di fermarsi aveva continuato per la sua strada come se nulla fosse.

A rischiare di dover pagare il carrozziere pur non avendo nessuna colpa, è stata una delle insegnanti della scuola locale che, ferma allo stop in attesa di svoltare verso l'istituto, è stata centrata in pieno da una Yaris.

Indispettita per l’inconveniente, e ritenuto di non aver bisogno dell’intervento del 118, la donna ha quindi accostato con l’intenzione di compilare la dichiarazione amichevole ma, con stupore, ha visto l’auto che l’aveva tamponata, sfilarle davanti senza nemmeno rallentare.

Con grande prontezza, ha comunque memorizzato il modello della macchina e qualche numero della targa e ha subito chiamato la Polizia Locale.

Gli agenti si sono messi immediatamente alla ricerca del mezzo indicato, sfruttando anche le telecamere della zona.

Inserite le informazioni nel sistema di controllo della videosorveglianza, sono riusciti a rintracciare la vettura e a leggere la targa completa, risalendo così alla proprietaria: una 50enne residente in paese. Rintracciarla è stato però meno semplice del previsto perché la donna, dopo l’urto, è prima andata dal carrozziere e poi ha proseguito con le commissioni e le attività che aveva in programma per la giornata.

Gli agenti della Polizia Locale però non si sono lasciati scoraggiare e, messa in «black list» la targa, è bastato attendere il passaggio gli occhi elettronici per avere la notifica della posizione esatta.

Nel giro di una manciata di minuti, la donna si è così trovata di fronte gli agenti fontanellatesi che l’hanno accompagnata negli uffici del Listone per le procedure del caso e per la sanzione in violazione dell’articolo 189 del codice della strada.