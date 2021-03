Un monumento in memoria delle vittime del Covid davanti alla casa della salute

LUCA DALL'ASTA

NOCETO La giunta comunale di Noceto ha deciso di commemorare le vittime del Covid-19 andando a collocare una scultura davanti alla Casa della Salute, luogo simbolo della lotta alla pandemia.

La decisione è stata presa nella giornata del 18 marzo scorso, una data simbolica, decretata per legge come Giornata Nazionale delle vittime della pandemia.

L'idea dell'amministrazione nocetana è quella di ricordare non solo le vittime ma anche le loro famiglie, i medici, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari ed i volontari che hanno sacrificato tempo ed energie nel corso dell'ultimo travagliato anno.

«Per Noceto la memoria è un valore fondamentale, sul nostro territorio, solo per citarne alcuni, trovano spazio monumenti ai caduti di Nassiriya, alle vittime nelle missioni di pace, a Papa Giovanni Paolo II - spiega il sindaco Fabio Fecci –. Il 18 marzo mi sono unito a tutti i sindaci di Italia per un minuto di silenzio davanti al municipio e presso il cimitero ed alla sera nella seduta con la giunta abbiamo approvato l'iniziativa dell'implementazione sul territorio di un monumento in onore alla memoria delle vittime ed all'impegno degli operatori sanitari».

La scultura sarà collocata nell'area verde limitrofa alla Casa della Salute, presidio medico di centrale importanza nell'ecosistema comunale: «La zona della Casa della Salute è di interesse naturalistico perché attraversata dal torrente Recchio e verrà convertita a parco. Andremo a costituire un luogo dove piantare un albero in onore di ogni nocetano vittima del virus – afferma Fecci prima di ringraziare l'artista Francesco Vaccarone per la disponibilità mostrata nell'ideare l'opera ed Emidio Bettuzzi, titolare del ranch La Marchesa in località Lago Tana per aver condiviso l'iniziativa decidendo di finanziare la scultura.