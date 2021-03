Vandali all'opera a Gaiano, danneggiate 4 auto

Atti vandalici a Gaiano: prese di mira quattro auto. E' successo qualche sera fa in via Libertà. Erano circa le 20 quando alcuni residenti si sono accorti dei danni prodotti a quattro auto parcheggiate lungo la strada. Vetri rotti e parabrezza rovinati: è questo il risultato della scorribanda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Collecchio. Le indagini sono in corso per individuare il responsabile e capire se si tratti di un atto frutto di un momento di follia, di una vendetta o altro.

g.c.z.