Vandali entrano e devastano l'hotel Europa chiuso da tempo

Ancora una volta i vandali sono entrati in azione in città.

Questa volta a farne le spese è toccato all’albergo Europa in viale Matteotti, struttura chiusa da tempo e di proprietà di un ordine religioso: una volta entrati dopo aver forzato una porta, i soliti ignoti non hanno trovato niente di meglio da fare che svuotare gli estintori sul pavimento.

Evidentemente non paghi di ciò, hanno deciso anche di «bivaccare» appena fuori della struttura con numerosi cartoni di birra che sono stati abbandonati, insieme alle bottiglie di vetro vuote, nel prato adiacente.

Nonostante l’albergo Europa si trovi in una posizione abbastanza centrale, per arrivare alla struttura si deve percorrere un viale interno: forse per questo motivo i soliti ignoti hanno potuto agire indisturbati alla vista dei passanti in quanto l’ingresso della struttura si trova un po’ all’interno rispetto alla sede stradale.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato l’ex gestore della struttura che ha anche allertato i carabinieri della città termale.

Non è la prima volta che le strutture alberghiere abbandonate in città sono oggetto delle attenzioni di vandali: in passato è accaduto, tra gli altri, al Porro e, più recentemente, all’Astro di Tabiano dove apparecchi televisivi e sedie sono stati lanciati dalle finestre delle camere.

M.L.