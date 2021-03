Allende, presto i lavori: i bambini distribuiti in altri spazi

COLLECCHIO - Prenderanno avvio in estate i lavori di riqualificazione energetica dall’Allende che ospita quattro sezioni di nido ed altrettante di scuola materna, per un totale di circa 160 bambini.

Il cantiere si protrarrà anche dopo l’avvio dell’anno scolastico, a settembre, per questo il Comune intende valutare, unitamente alla scuola, le possibili soluzioni per lo spostamento dei bambini, in altri spazi.

L’intervento è stato finanziato per un importo complessivo di 960 mila euro di cui circa 350 mila di fondi statali legati al conto termico, altri 350 mila di fondi europei, messi a disposizione dalla regione – programma operativo regionale fondo europeo di sviluppo - e per 260 mila euro con fondi propri del Comune. I lavori prevedono il rifacimento di tutti i serramenti, dei frangisole, la realizzazione di un cappotto termico, il rifacimento del tetto ed una nuova centrale termica.

«L’esecuzione dei lavori – spiega il vicesindaco, con delega ai lavori pubblici, Giancarlo Dodi – si protrarrà oltre la data di riavvio delle lezioni in settembre, per questo è per noi fondamentale concordare con la dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo Ettore Guatelli un percorso che preveda la dislocazione dei bambini altrove, dopo l’avvio dell’anno scolastico, in modo da concludere l’intervento e prevederne il rientro in sicurezza. Sarà nostra cura giungere ad una soluzione condivisa che sia apprezzata anche dai genitori». La riqualificazione dell’Allende conclude un percorso di riqualificazione delle scuole comunali che ha preso avvio nel 2010 e che vede tutti i plessi di Collecchio ormai rinnovati ed al passo con i tempi da un punto di vista energetico ed anche di sicurezza sismica. «L’Allende – conclude Dodi – sarà completamente rinnovata con ripercussioni positive sul benessere di bambini che la frequentano. Inoltre gli interventi attuati ridurranno i costi di riscaldamento della struttura con positive ricadute in bolletta per il Comune». In tema di edilizia scolastica, le prossime novità riguardano la redazione del progetto definitivo per la nuova scuola di Gaiano e, in futuro, interventi di riqualificazione di quella di Ozzano Taro. G.C.Z.