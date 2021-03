I voltoni tornano a rivelare la loro bellezza

Un primo intervento di pulizia, per i voltoni della Pilotta. È quello avviato ieri mattina «e che costituisce solo un primo assaggio della più ampia opera di rigenerazione che riguarderà gli ambienti esterni dell’edificio», ha spiegato Simone Verde, direttore del Complesso monumentale.

«Dopo questa fase del tutto iniziale, che si concluderà nel giro di qualche giorno, presumibilmente entro la fine di questa settimana, la pulizia dei voltoni della Pilotta proseguirà nel tempo, in maniera ancora più estensiva» ha affermato Verde. A breve partirà pure il restauro della facciata della Cavallerizza: si tratta di un altro tassello fondamentale nel percorso che si propone di restituire decoro all’antico edificio, esaltandone le caratteristiche peculiari. «Quelle che stiamo portando avanti, con decisione ed un impegno costante – ha ribadito il direttore -, sono tutte azioni finalizzate a combattere le forme di degrado che, per troppo tempo, hanno deturpato questo gioiello. Sono interventi attesi da tempo. L’obiettivo è far sì che il Complesso monumentale della Pilotta possa essere pienamente percepito, anche dall’esterno, in tutta la sua bellezza». V.R.