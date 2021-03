Commosso saluto a Enrica Maggino, segretaria in molte scuole della città

Se n'è andata a 71 anni Enrica Maggino, strappata all'affetto dei suoi cari, in pochi giorni di malattia.

MOLTO CONOSCIUTA

Era una donna molto conosciuta e stimata in tutta la città: aveva lavorato per anni nelle segreterie di diverse scuole, terminando la carriera all'Itis. Aveva frequentato l'Istituto Paciolo, dove si era diplomata ragioniera. Quindi Enrica aveva lavorato alla scuola materna Battisti, alla media Carducci e anche a Salso. Ovunque si era fatta stimare e benvolere per l'elevata professionalità e le squisite doti umane. Non si contano le belle testimonianze di affetto e di solidarietà espresse sui social ai familiari, per ricordarla come splendida madre, dolce sposa e nonna affettuosa. Per alcuni anni aveva anche gestito con il figlio il laboratorio Gelopasta, di via XX Settembre. E anche qui aveva dimostrato le sue belle doti: gentilezza, cordialità, professionalità. Con la sua dolcezza comunicativa accoglieva i clienti, dispensando consigli e sorrisi. Dopo avere ceduto l'attività, si è dedicata alla adorata nipote Sofia, il suo gioiello, la sua «ragione di vita». Enrica era anche una donna sorretta da una profonda fede: frequentava la parrocchia di San Francesco dei frati cappuccini e anche qui tutti le volevano un gran bene.

IN PARROCCHIA

In parrocchia insegnava anche catechismo. Enrica ha lasciato il marito Roberto, i figli Paolo e Nicola, l'amata nipote Sofia. Il rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 nella chiesa di San Francesco, dove, domani mattina alle 10.30 sarà celebrato il funerale.

r.c.