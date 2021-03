Morta "Super Ercolina", la nonna famosa su Fb

Se ne è andata a 85 anni “Super Ercolina” (all’anagrafe Ercolina Carboni), l’anziana parmigiana diventata famosa su Facebook grazie alla pagina che le aveva dedicato il genero Massimo Testa.

Le foto e gli ironici video che viaggiano in rete l’avevano resa un vero e proprio personaggio, tanto che Ercolina era considerata da tutti i naviganti “la nonna di Parma”. «Ercolina era una persona speciale, simpaticissima con tutti – ricordano la figlia Roberta e il genero Massimo -. Grazie al suo carattere solare, nel giro di pochi minuti, riusciva a diventare simpatica a tutti quelli che le stavano vicino». «Quando uscivamo – proseguono i familiari - la gente a volte ci fermava per strada per salutarla dopo aver visto i suoi video online. Lei ne andava orgogliosa, le faceva molto piacere». Originaria di Boretto ma parmigiana d’adozione, Ercolina era sopravvissuta alla guerra, ai bombardamenti di “Pippo” e a numerose tribolazioni, dedicando la propria vita al lavoro e alla famiglia. Le sue più grandi passioni erano la musica e il ballo, che ha sempre coltivato con entusiasmo. Assidua lettrice della “Gazzetta”, amava leggere il giornale dalla prima all’ultima pagina. Subito dopo la guerra, ancora giovanissima, aveva iniziato a lavorare come magliaia a Boretto per poi trasferirsi a Parma a 18 anni per lavorare in un maglificio. Nel 1964 si era sposata con Emaniglio, con cui aveva condiviso cinquant’anni della sua vita. Dal 2013 Ercolina viveva nell’appartamento del genero e della figlia. «Rimasta sola dopo la morte del marito – raccontano Roberta e Massimo –, abbiamo deciso subito di farla vivere con noi. Non volevamo lasciarla in una casa di riposo e così abbiamo trasformato lo studio di Massimo nella sua camera. Lei si era adattata benissimo da subito, anche grazie al suo carattere solare e positivo». Massimo Testa considerava Ercolina come una madre. «Era una persona deliziosa, unica – ricorda commosso –; è come se avessi perso mia madre. Il lockdown e l’impossibilità di uscire avevano influito sul suo stato d’animo, ma Ercolina era comunque rimasta quella di sempre. Ci mancherà davvero tanto». L.M.