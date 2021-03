Bore, addio a Giuseppe Casali

Erika Martorana

BORE Grande dolore, in tutto il Borese, per la scomparsa del 70enne Giuseppe Casali, da tutti conosciuto con il soprannome di Billo.

Una persona straordinaria, dall’immensa disponibilità e dal cuore d’oro, legata indissolubilmente al proprio territorio e alla propria gente: è così che lo ricordano tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Nato nel 1950, nella frazione piacentina di Casali, nel comune di Morfasso, Giuseppe è stato una vera e propria colonna per Bore e per i suoi «concittadini acquisiti».

È proprio a Bore, infatti, che Billo frequentò le scuole ed è sempre qui che trascorse attivamente la propria esistenza, divenendo un autentico pilastro per la Assistenza pubblica del comune della Valcenedola.

«È stato uno dei primi - ha raccontato commosso, Vittorio Tedaldi, tra i soci fondatori della Pubblica locale - su cui la nostra associazione ha potuto contare per dare il via ai servizi: una volta istituita la nostra assistenza, nel 1967, Billo è sempre stato presente con grande impegno e massima dedizione».

Un amore, quello per il volontariato, che non lo ha fermato nemmeno quando un male terribile lo ha duramente colpito in prima persona: «Nonostante il tumore - hanno dichiarato gli amici militi - fino all’ultimo, non ha mai rinunciato a prestare servizio, tanto che seguiva puntualmente i dializzati ed era sempre il primo ad offrirsi per fornire il proprio supporto ai più deboli. Una vera e propria missione per lui. In qualità di consiglio della Assistenza pubblica - hanno affermato -, lo ringraziamo con tutto il cuore, è stato encomiabile, un uomo dal valore incommensurabile che ci mancherà infinitamente».

Billo, una perla rara e preziosa, che faceva parte anche del consiglio della Pubblica, dove rappresentava in modo eccellente i soci di località Casali. Giuseppe lascia la madre Maria, a cui era legatissimo; il fratello Carlo, le sorelle Caterina, Antonella e Graziella, oltre che un intero territorio che oggi lo piange senza sosta e gli rende omaggio per la sua vita spesa per il bene del prossimo.