PalaPonti, niente più code, ma parcheggio difficile

Dopo le code e i problemi dei giorni scorsi ieri la situazione al centro vaccinale del PalaPonti di Moletolo ieri è migliorata, anche se qualche lieve disfunzione non è mancata. Da oggi dovrebbero comunque essere attivati alcuni miglioramenti organizzativi preannunciati dall'Ausl, anche in vista del possibile aumento delle vaccinazioni dalle attuali 1300 alle 2400 che rappresentano la potenzialità massima del centro.

PARCHEGGIO DIFFICILE

Una delle difficoltà che sono rimaste è la disponibilità di parcheggi.

Praticamente quasi tutte le persone che vanno a vaccinarsi arrivano al PalaPonti in auto, vista la presenza di una sola linea di bus. E nei momenti di punta, soprattutto al pomeriggio quando ci sono alcuni allenamenti nel centro sportivo, trovare un posto diventa problematico, perlomeno a una distanza non troppo eccessiva dall'ingresso. L'accesso allo stradello interno è consentito è infatti consentito solo per chi trasporta persone con handicap certificati, ma molti sono gli anziani autosufficienti che comunque faticano a camminare. Difficile che venga trovata una soluzione, ma il problema comunque è ben visibile.

PROBLEMA DISTANZIAMENTO

Un problema risolvibile è invece quello del distanziamento fra le persone in attesa in coda. Proprio ieri sono state aggiunte alcune sedie, adeguatamente distanziate, nel punto di prefiltraggio. Ma per chi, in piedi, sta per entrare al PalaPonti non ci sono garanzie di distanziamento adeguato in quanto non c'è alcuna segnaletica che indichi, come in altri uffici o punti di ritrovo della città, la distanza minima da tenere. Valgono le raccomandazioni di arrivare all'orario stabilito e di portare già compilato il modulo di consenso. Ieri, poi, un lettore ha telefonato per «ringraziare per l'efficienza dell'organizzazione tutti gli addetti del centro vaccinale. Ho 85 anni e non ho avuto alcun disagio, pur in presenza di molte persone. Credo - ha concluso il nostro lettore - che servirebbe un po' più di tolleranza e rispetto delle regole, ma qui a Parma, vedendo quel che succede in tante parti d'Italia credo che non possiamo lamentarci».

g.l.z.