Solignano, addio a Gilda Calzetti

SOLIGNANO - Il paese piange una delle figure più rappresentative della vecchia Solignano e ultima vivente della grande famiglia Calzetti.

Fibra fortissima, Gilda Calzetti è passata a miglior vita all’età di 99 anni, dopo una breve malattia e si è spenta nella sua abitazione in stile liberty.

Gilda aveva espresso la volontà di concludere i suoi giorni a Solignano nella casa che aveva visto la sua giovinezza.

«La signora Gilda - spiega Paolino Bergonzi - era l’ultima di sei fratelli e sorelle di una delle famiglie che, unitamente alle famiglie Zilioli e Grenti, hanno fatto nascere e crescere il moderno paese di Solignano». Sono state numerose le testimonianze di affetto e di stima pervenute alla famiglia dalla gente di Solignano che si è stretta nel dolore.

Originari di Lozzola di Berceto, fu il giovane Giovanni Calzetti ad approfittare dell’arrivo della ferrovia Parma-La Spezia per iniziare un importante traffico di legna da ardere con Parma. «L’azienda commerciale Calzetti - prosegue Bergonzi, memoria storica del paese - fu creata e crebbe sotto la direzione del giovane Calzetti che in appoggio al movimento commerciale, aprì un fornito negozio di alimentari ed una sala-osteria finemente decorata, che fu per anni il ritrovo di tanta gente».

La famiglia Calzetti poi divenne nota in quanto i quattro figli maschi, tutti in prima linea nella Seconda guerra mondiale, dopo mille vicissitudini, tornarono a casa sani e salvi: un caso forse unico in Italia.

La signora Gilda ebbe due figli maschi, un medico di chiara fama, ed un secondo scomparso prematuramente.

Dopo la cerimonia funebre, svoltasi nella chiesa del capoluogo, il feretro, prima di raggiungere il camposanto, ha sostato qualche attimo sotto il balcone dell’abitazione in Piazza Calzetti, simbolo e punto di riferimento per tutti i solignanesi. V.Stra.