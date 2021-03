Vandali ancora all'opera, stavolta è toccato alla Bocciofila

E’ stata una delle vetrate dei locali che ospitano i campi coperti della Bocciofila salsese, con annesso bar, in via Partigiani salsese a fare le spese dell’ennesimo atto vandalico compiuto in città.

Ciò che, però, questa volta lascia l’amaro in bocca è che ad entrare in azione sembrano essere stati alcuni ragazzini attorno alle 19,30 di lunedì, ovvero quando la luce del giorno è ancora chiara e nei dintorni della struttura di via Partigiani salsesi transitano molte persone per la classica passeggiata o per portare a spasso il cane. E ad accorgersi di quanto accaduto sono state proprio alcune persone attirate dal rumore del vetro infranto che hanno fatto in tempo a scorgere la banda di giovanissimi fuggire: sono così stati allertati i carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore che sono giunti sul posto poco dopo con una pattuglia. Dei ragazzini però non c’era già nessuna traccia, mentre davanti alla Bocciofila sono rimasti i segni del raid con i vetri a terra.

Ai responsabili della struttura non è rimasto altro da fare che recarsi in caserma per denunciare quanto accaduto. Non si fermano, dunque, gli atti vandalici in città e quello di lunedì è stato, infatti, soltanto l’ultimo, in ordine di tempo, di una serie di raid compiuti nell’ultimo mese: la scorsa settimana era toccato all’ex albergo Europa dove i soliti ignoti non avevano trovato niente di meglio da fare che svuotare gli estintori sul pavimento e bivaccare appena fuori della struttura con numerosi cartoni di birra e bottiglie di vetro abbandonati sul prato adiacente, mentre qualche settimana fa una panchina in cemento nell’area verde nei pressi del cimitero civico era stata pesantemente danneggiata. M.L.