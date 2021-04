Alberto, sfide in tv come in un villaggio vacanze

E’ entusiasta il giovane fidentino Alberto Mori Greco, dopo avere partecipato a «Game of games – gioco loco», il game show più hot dell’anno, secondo i media, e condotto da Simona Ventura, con la partecipazione di vip e non.

«Game of games» é un gioco che viene dagli Stati Uniti e da quest’anno il format televisivo viene proposto in Italia.

«Il programma sarà trasmesso una volta alla settimana per una durata di sei episodi - ha spiegato Alberto - in prima serata, dopo il Tg, su Rai 2. Si tratta di uno dei programmi su cui Rai punta di più nel suo palinsesto. Io sono parte del terzo episodio che andrà in onda mercoledì 14 aprile, alle 21.20. E’ stata un’esperienza bellissima partecipare a un programma televisivo, interagire con vip ed essere in un gioco a gara come partecipante. Il game vede la partecipazione di personaggi vip e non vip, che prendono parte a sfide che portano dopo vari gironi ad avere un vincitore finale. In questo periodo drammatico serve un programma in chiave divertente, che faccia vivere un momento di leggerezza a tutti. Ho vissuto una bellissima esperienza lavorando con personaggi noti della tv italiana, la mia prima esperienza televisiva in sé, che vorrei poter continuare».

Al momento la sua professione è quella del coach di benessere online per aiutare le persone in un cambio fisico e di benessere, tuttavia è aperto a portare avanti entrambe le attività. «Fare televisione e spettacolo si può coltivare in parallelo».

La Rai e la televisione in sè stanno contribuendo a proporre un diversivo divertente per gli italiani in una situazione alquanto difficile che dura da più di un anno. Alberto ha concluso spiegando che «ancora non ho un agente e sono in cerca di un’agenzia che mi rappresenti a livello italiano per future occasioni».

«Il programma a cui più vorrei partecipare, con tutte le mie esperienze all’estero in posti sconosciuti, devo dire che è Pechino Express, di certo il più azzeccato per me. Devo dire però che anche il Grande Fratello ha il suo fascino». Adesso i fidentini potranno vedere il proprio concittadino, per sostenerlo e tifare per lui. Uno studio che sembra un Luna park, pieno di macchine sceniche dedicate ai vari giochi in cui dovranno cimentarsi concorrenti vip e «normali».

È questo l’ambiente in cui si muoverà Simona Ventura per il suo ritorno in prima serata. Il format è partito nella stagione 2017/2018 sulla Nbc con Ellen De Generes come ideatrice e padrona di casa. Un successo immediato che ha fruttato al programma il titolo di miglior debutto dell’anno. Dagli Stati Uniti al Brasile, Australia e Thailandia, per poi arrivare in Europa dove lo show è già stato trasmesso in Germania, Spagna e Portogallo.

La versione italiana introduce concorrenti vip, sei a puntata, che per aiutare altrettanti concorrenti non famosi saranno chiamati a misurarsi in giochi da “parco divertimento, “con meccanismi comici, in una sorta di studio-luna park ricco di luci, effetti speciali, musiche e atmosfere da anni Novanta.

La formula è quella da villaggio vacanze con i classici giochi a premi e nella versione italiana sarà immersa in un ambiente cucito addosso a Simona Ventura con atmosfere da anni Novanta.

s.l.